23:32 ()
Свернуть список

Рейнджерс - Виктория Пльзень 05 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 05-08-2025 20:45
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
05 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Рейнджерс
Виктория Пльзень

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Виктория Пльзень, которое состоится 05 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Главные тренеры
Шотландия Расселл Мартин
Чехия Мирослав Коубек
История личных встреч
02.08.2025 Шотландия — Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Рейнджерс
30.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Рейнджерс
22.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Рейнджерс2 : 0
17.05.2025 Шотландия — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 38-й тур 2 : 2
14.05.2025 Шотландия — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 37-й тур 3 : 1
30.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 3Виктория Пльзень
26.07.2025 Чехия — Высшая лига 2-й тур Виктория Пльзень1 : 1
22.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Виктория Пльзень0 : 1
18.07.2025 Чехия — Высшая лига 1-й тур 1 : 5Виктория Пльзень
24.05.2025 Чехия — Высшая лига Плей-офф чемпионов. 5-й тур Виктория Пльзень4 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
1 : 0 0 : 0
Иберия 1999
Мальмё
1 : 3 3 : 1
Ноа
Будучность
1 : 0 2 : 2
Левадия
РФШ
0 : 1 1 : 0
Олимпия Л
Кайрат
1 : 1 2 : 0
ТНС
Шкендия
0 : 0 2 : 1 ДВ
Викингур Г
Линкольн
2 : 3 1 : 0
Команда12
Дрита
Дифферданж
1 : 0 2 : 3
Виртус
Зриньски
0 : 2 2 : 1
Эгнатия
Брейдаблик
1 : 0 5 : 0
Жальгирис
Хамрун Спартанс
2 : 0 2 : 0 11 : 10
Лудогорец
Динамо Мн
1 : 0 2 : 2 ДВ
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 2 : 1
Шелбурн
Линфилд
1 : 0 1 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Кайрат
2 : 0 3 : 0
Ноа
Ференцварош
1 : 2 4 : 3
Линкольн
Црвена Звезда
0 : 1 5 : 1
Копенгаген
Дрита
2 : 0 0 : 1
Виктория Пльзень
Серветт
0 : 1 1 : 3
Пафос
Маккаби Т-А
1 : 1 0 : 1
Хамрун Спартанс
Динамо К
0 : 3 3 : 0
РФШ
Мальмё
1 : 4 1 : 0
Команда12
Шкендия
ФКСБ
1 : 0 1 : 2
Слован Бр
Зриньски
4 : 0 2 : 2
Лех П
Брейдаблик
7 : 1 0 : 1
Риека
Лудогорец
0 : 0 3 : 1 ДВ
Рейнджерс
Панатинаикос
2 : 0 1 : 1
Бранн
Ред Булл Зальцбург
1 : 4 1 : 1
Шелбурн
Карабах
0 : 3 1 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Мальмё
Копенгаген
05.0812.08
Динамо К
Пафос
05.0812.08
Шкендия
Карабах
05.0812.08
Рейнджерс
Виктория Пльзень
05.0812.08
Кайрат
Слован Бр
06.0812.08
Команда12
Ред Булл Зальцбург
Брюгге
06.0812.08
Лудогорец
Ференцварош
06.0812.08
Лех П
Црвена Звезда
06.0812.08
Фейеноорд
Фенербахче
06.0812.08
Ницца
Бенфика
06.0812.08

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close