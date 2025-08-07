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Линкольн - Ноа 07 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 07-08-2025 18:00
Стадион: Европа Спортс Парк (Gibraltar, Гибралтар), вместимость: 8066
07 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Линкольн
Ноа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Линкольн - Ноа, которое состоится 07 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Европа Спортс Парк (Gibraltar, Гибралтар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Ноа
Ереван, Армения
Главные тренеры
ХорватияСандро Перкович
История личных встреч
29.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матч5 : 1Линкольн
22.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матчЛинкольн0 : 1
15.07.2025Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матчЛинкольн1 : 0
08.07.2025Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 3Линкольн
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч3 : 1Линкольн
03.08.2025Армения — Премьер-лига1-й турНоа4 : 0
30.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матч4 : 3Ноа
22.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матчНоа1 : 2
15.07.2025Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матч2 : 2Ноа
08.07.2025Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 1-й матчНоа1 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
1 : 3 4 : 1
Баник Острава
Легия
2 : 2 2 : 1
Мидтьюлланн
Хайберниан
1 : 1 1 : 2 ДВ
Левски
Брага
0 : 0 1 : 0 ДВ
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
2 : 4 2 : 0
Андерлехт
Хеккен
1 : 0 2 : 1 4 : 2
Целе
АЕК Ларнака
1 : 1 2 : 1
Лугано
ЧФР Клуж
0 : 0 1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
1 : 2 14.08
РФШ
КуПС
06.0814.08
Риека
Шелбурн
06.0812.08
Линкольн
Ноа
07.0814.08
Фредрикстад
Мидтьюлланн
07.0814.08
ЧФР Клуж
Брага
07.0814.08
АЕК Ларнака
Легия
07.0814.08
Команда12
Хеккен
Бранн
07.0814.08
ПАОК
Вольфсберг
07.0814.08
Панатинаикос
Шахтёр
07.0814.08
Зриньски
Брейдаблик
07.0814.08
Серветт
Утрехт
07.0814.08
ФКСБ
Дрита
07.0814.08

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