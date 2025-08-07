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Хеккен - Бранн 07 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 07-08-2025 19:00
Стадион: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция), вместимость: 6500
07 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Хеккен
Бранн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хеккен - Бранн, которое состоится 07 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Бравида Арена - Рамбергсваллен (Гётеборг, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Бранн
Берген, Норвегия
Главные тренеры
ШвецияЙенс Густафссон
ИсландияФрейр Александерссон
История личных встреч
03.08.2025Швеция — Аллсвенскан — 202518-й турХеккен1 : 2
31.07.2025Лига Европы2-й квалификационный раунд. 2-й матчХеккен2 : 1 4 : 2
27.07.2025Швеция — Аллсвенскан — 202517-й турХеккен1 : 6
24.07.2025Лига Европы2-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 0Хеккен
20.07.2025Швеция — Аллсвенскан — 202516-й тур0 : 0Хеккен
02.08.2025Норвегия — Элитсерия16-й тур1 : 4Бранн
30.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 1Бранн
23.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матчБранн1 : 4
19.07.2025Норвегия — Элитсерия14-й тур2 : 0Бранн
13.07.2025Норвегия — Элитсерия13-й турБранн3 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
1 : 3 4 : 1
Баник Острава
Легия
2 : 2 2 : 1
Мидтьюлланн
Хайберниан
1 : 1 1 : 2 ДВ
Левски
Брага
0 : 0 1 : 0 ДВ
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
2 : 4 2 : 0
Андерлехт
Хеккен
1 : 0 2 : 1 4 : 2
Целе
АЕК Ларнака
1 : 1 2 : 1
Лугано
ЧФР Клуж
0 : 0 1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
1 : 2 14.08
РФШ
КуПС
06.0814.08
Риека
Шелбурн
06.0812.08
Линкольн
Ноа
07.0814.08
Фредрикстад
Мидтьюлланн
07.0814.08
ЧФР Клуж
Брага
07.0814.08
АЕК Ларнака
Легия
07.0814.08
Команда12
Хеккен
Бранн
07.0814.08
ПАОК
Вольфсберг
07.0814.08
Панатинаикос
Шахтёр
07.0814.08
Зриньски
Брейдаблик
07.0814.08
Серветт
Утрехт
07.0814.08
ФКСБ
Дрита
07.0814.08

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