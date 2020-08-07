22:07 ()
Свернуть список

Серветт - Утрехт 07 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 07-08-2025 20:30
Стадион: Стад де Женев (Ланси, Швейцария), вместимость: 30084
07 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Серветт
Утрехт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Серветт - Утрехт, которое состоится 07 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Стад де Женев (Ланси, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Серветт
Женева, Швейцария
Утрехт
Утрехт, Нидерланды
Главные тренеры
ШвейцарияТомас Хеберли
НидерландыРон Янс
История личных встреч
02.08.2025Швейцария — Суперлига2-й турСерветт1 : 4
30.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матчСерветт1 : 3
26.07.2025Швейцария — Суперлига1-й тур3 : 1Серветт
22.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 1Серветт
24.05.2025Швейцария — СуперлигаПлей-офф чемпионов. 38-й турСерветт3 : 3
31.07.2025Лига Европы2-й квалификационный раунд. 2-й матчУтрехт4 : 1
24.07.2025Лига Европы2-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 3Утрехт
18.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й тур0 : 0Утрехт
14.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 33-й турУтрехт1 : 1
11.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й тур2 : 0Утрехт
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
1 : 3 4 : 1
Баник Острава
Легия
2 : 2 2 : 1
Мидтьюлланн
Хайберниан
1 : 1 1 : 2 ДВ
Левски
Брага
0 : 0 1 : 0 ДВ
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
2 : 4 2 : 0
Андерлехт
Хеккен
1 : 0 2 : 1 4 : 2
Целе
АЕК Ларнака
1 : 1 2 : 1
Лугано
ЧФР Клуж
0 : 0 1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
1 : 2 14.08
РФШ
КуПС
06.0814.08
Риека
Шелбурн
06.0812.08
Линкольн
Ноа
07.0814.08
Фредрикстад
Мидтьюлланн
07.0814.08
ЧФР Клуж
Брага
07.0814.08
АЕК Ларнака
Легия
07.0814.08
Команда12
Хеккен
Бранн
07.0814.08
ПАОК
Вольфсберг
07.0814.08
Панатинаикос
Шахтёр
07.0814.08
Зриньски
Брейдаблик
07.0814.08
Серветт
Утрехт
07.0814.08
ФКСБ
Дрита
07.0814.08

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close