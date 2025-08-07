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Панатинаикос - Шахтёр 07 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 07-08-2025 20:00
Стадион: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция), вместимость: 71030
07 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Панатинаикос
Шахтёр

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панатинаикос - Шахтёр, которое состоится 07 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпик - Спирос Луис (Афины, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Панатинаикос
Афины, Греция
Шахтёр
Украина
Главные тренеры
ПортугалияРуй Витория
ТурцияАрда Туран
История личных встреч
30.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матчПанатинаикос1 : 1
22.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 0Панатинаикос
11.05.2025Греция — СуперлигаПлей-офф чемпионов. 6-й турПанатинаикос0 : 1
04.05.2025Греция — СуперлигаПлей-офф чемпионов. 5-й тур1 : 2Панатинаикос
27.04.2025Греция — СуперлигаПлей-офф чемпионов. 4-й тур2 : 1Панатинаикос
03.08.2025Украина — Премьер-лига1-й тур0 : 1Шахтёр
31.07.2025Лига Европы2-й квалификационный раунд. 2-й матчШахтёр2 : 0
24.07.2025Лига Европы2-й квалификационный раунд. 1-й матч2 : 4Шахтёр
17.07.2025Лига Европы1-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 0Шахтёр
10.07.2025Лига Европы1-й квалификационный раунд. 1-й матчШахтёр6 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы: «Панатинаикос» — «Шахтёр». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
1 : 3 4 : 1
Баник Острава
Легия
2 : 2 2 : 1
Мидтьюлланн
Хайберниан
1 : 1 1 : 2 ДВ
Левски
Брага
0 : 0 1 : 0 ДВ
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
2 : 4 2 : 0
Андерлехт
Хеккен
1 : 0 2 : 1 4 : 2
Целе
АЕК Ларнака
1 : 1 2 : 1
Лугано
ЧФР Клуж
0 : 0 1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
1 : 2 14.08
РФШ
КуПС
06.0814.08
Риека
Шелбурн
06.0812.08
Линкольн
Ноа
07.0814.08
Фредрикстад
Мидтьюлланн
07.0814.08
ЧФР Клуж
Брага
07.0814.08
АЕК Ларнака
Легия
07.0814.08
Команда12
Хеккен
Бранн
07.0814.08
ПАОК
Вольфсберг
07.0814.08
Панатинаикос
Шахтёр
07.0814.08
Зриньски
Брейдаблик
07.0814.08
Серветт
Утрехт
07.0814.08
ФКСБ
Дрита
07.0814.08

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