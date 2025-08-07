Спарта П - Арарат-Армения 07 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 07-08-2025 20:00
Стадион: ЭПЕТ Арена (Прага, Чехия), вместимость: 20854
07 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта П - Арарат-Армения, которое состоится 07 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: ЭПЕТ Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта П
Прага, Чехия
Арарат-Армения
Ереван, Армения
Главные тренеры
|Брайан Приске Педерсен
|Вардан Минасян
История личных встреч
|03.08.2025
|Чехия — Высшая лига
|3-й тур
|1 : 3
|31.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
|27.07.2025
|Чехия — Высшая лига
|2-й тур
|3 : 2
|24.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|19.07.2025
|Чехия — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|04.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|31.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|24.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|28.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|6 : 0
|24.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Сент-Джозефс
Клифтонвилл
|2 : 2
|2 : 3 ДВ
| Флориана
Хаверфордуэст Каунти
|2 : 1
|2 : 3
| Атлетик Клуб Эскальдес
Дюделанж
|2 : 0
|2 : 3
| Мэгпис
Пайде
|2 : 3
|4 : 1
| Торпедо Кт
Ордабасы
|4 : 3
|1 : 1
| Кауно Жальгирис
Пенибонт
|3 : 0
|1 : 1
| СИК
КИ Клаксвик
|1 : 2
|2 : 0
| Урарту
Неман
|1 : 2
|4 : 0
| Расинг Л
Дила
|1 : 2
|1 : 0
| Нымме Калью
Партизани
|1 : 1
|0 : 1 ДВ
| Биркиркара
Петрокуб
|1 : 0
|3 : 0
| Влажния
Даугавпилс
|0 : 1
|2 : 4
|Команда
|1
|2
| Дечич
Силекс
|2 : 0
|2 : 1
| Торпедо-БелАЗ
Работнички
|3 : 0
|0 : 1
| Малишева
Викингур Р
|0 : 1
|8 : 0
| Вардар
Ла Фиорита
|3 : 0
|2 : 2
| Сутьеска
Динамо-Брест
|1 : 2
|0 : 2
| Железничар
Копер
|1 : 1
|3 : 1
| Сент-Патрикс
Хегельманн
|1 : 0
|0 : 2
| Рунавик
ХИК
|4 : 0
|5 : 0 ДВ
| Ларн
Ауда
|0 : 0
|2 : 2 2 : 4
| Тре Фиори
Пюник
|1 : 0
|5 : 0
| Борац Б-Л
Санта-Колома
|1 : 4
|0 : 2
| Валур
Флора
|3 : 0
|1 : 2
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Балкани
Флориана
|4 : 2
|1 : 1
| Зиря
Хайдук
|1 : 1
|2 : 1 ДВ
| Левадия
Иберия 1999
|1 : 0
|2 : 2 ДВ
| Силькеборг
Акюрейри
|1 : 1
|2 : 3 ДВ
| ТНС
Дифферданж
|0 : 1
|1 : 0
| Олимпия Л
Интер Клуб Эскальдес
|4 : 2
|1 : 1
| Будучность
Милсами
|0 : 0
|2 : 1
| Астана
Зимбру
|1 : 1
|0 : 2
| Атлетик Клуб Эскальдес
Динамо Т
|1 : 2
|1 : 1 ДВ
| Пайде
АИК
|0 : 2
|6 : 0
| Араз-Нахчыван
Арис
|2 : 1
|2 : 2
| Арда
ХИК
|0 : 0
|2 : 2 3 : 4
| ДАК 1904
Urartu FC/Neman Grodno
|24.07
|31.07
| Сент-Джозефс
Шэмрок Роверс
|0 : 4
|0 : 0
| Актобе
Спарта П
|2 : 1
|4 : 0
| Кауно Жальгирис
Валур
|1 : 1
|1 : 2
| Арарат-Армения
Университатя
|0 : 0
|1 : 2 ДВ
| Пюник
Дьёр
|2 : 1
|3 : 1
| Ильвес
АЗ Алкмар
|4 : 3
|5 : 0
| Арис
Академия Пушкаша
|3 : 2
|0 : 2
| Хайбернианс
Спартак Тр
|1 : 2
|5 : 1
| Русенборг
Банга
|5 : 0
|0 : 2
| Жальгирис
Линфилд
|0 : 0
|2 : 0
| Омония
Торпедо Кт
|1 : 0
|0 : 4
| Черно море
Истанбул Башакшехир
|0 : 1
|4 : 0
| Полесье
Санта-Колома
|1 : 2
|1 : 4
|Команда
|1
|2
| Нови Пазар
Ягеллония
|1 : 2
|3 : 1
| Хаммарбю
Шарлеруа
|0 : 0
|1 : 2 ДВ
| Рига
Дила
|2 : 1
|3 : 3
| Викинг
Копер
|7 : 0
|3 : 5
| Александрия
Партизан
|0 : 2
|4 : 0
| Петрокуб
Сабах
|0 : 2
|4 : 1
| Вадуц
Дангэннон Свифтс
|0 : 1
|0 : 3 ДВ
| Торпедо-БелАЗ
Маккаби Х
|1 : 1
|3 : 0
| Раднички К
КИ Клаксвик
|0 : 0
|1 : 0
| Вараждин
Санта-Клара
|2 : 1
|2 : 0
| Пакш
Марибор
|1 : 0
|1 : 1
| АЕК Афины
Хапоэль Б-Ш
|1 : 0
|0 : 0
| Кошице
Неман
|2 : 3
|1 : 1
| Сутьеска
Бейтар
|1 : 2
|5 : 2
| Вардар
Лозанна
|2 : 1
|5 : 0
| Влажния
Викингур Р
|2 : 1
|4 : 2 ДВ
| Аустрия В
Спаэри
|2 : 0
|0 : 5
| Сент-Патрикс
Нымме Калью
|1 : 0
|2 : 2 ДВ
| ХБ Торсхавн
Брондбю
|1 : 1
|1 : 0
| Данди Юнайтед
УНА Штрассен
|1 : 0
|0 : 1
| Динамо Мн
Эгнатия
|0 : 2
|1 : 0
| Дечич
Рапид В
|0 : 2
|4 : 2
| Ракув
Жилина
|3 : 0
|1 : 3
| Сараево
Университатя Кр
|2 : 1
|4 : 0
| Ларн
Приштина
|0 : 0
|1 : 1 4 : 5
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| КИ Клаксвик
Неман
|2 : 0
|14.08
| Кауно Жальгирис
Арда
|07.08
|14.08
| Милсами
Виртус
|07.08
|14.08
| Арис
АЕК Афины
|07.08
|14.08
| Араз-Нахчыван
Омония
|07.08
|14.08
| Русенборг
Хаммарбю
|07.08
|14.08
| Баник Острава
Аустрия В
|07.08
|14.08
| Викинг
Истанбул Башакшехир
|07.08
|13.08
| АИК
Дьёр
|07.08
|14.08
| Рига
Бейтар
|07.08
|14.08
| Силькеборг
Ягеллония
|07.08
|14.08
| Спарта П
Арарат-Армения
|07.08
|14.08
| Дифферданж
Левадия
|07.08
|14.08
| Викингур Г
Линфилд
|07.08
|14.08
| Андерлехт
Шериф
|07.08
|14.08
|Команда
|1
|2
| Полесье
Пакш
|07.08
|14.08
| Левски
Сабах
|07.08
|14.08
| АЗ Алкмар
Вадуц
|07.08
|14.08
| Олимпия Л
Эгнатия
|07.08
|14.08
| Лозанна
Астана
|07.08
|14.08
| Университатя Кр
Спартак Тр
|07.08
|14.08
| Лугано
Целе
|07.08
|14.08
| Балкани
Шэмрок Роверс
|07.08
|14.08
| Сент-Патрикс
Бешикташ
|07.08
|14.08
| Викингур Р
Брондбю
|07.08
|14.08
| Хайдук
Динамо Т
|07.08
|14.08
| Рапид В
Данди Юнайтед
|07.08
|14.08
| Партизан
Хайберниан
|07.08
|14.08
| Ларн
Санта-Клара
|07.08
|14.08
| Ракув
Маккаби Х
|07.08
|14.08