Челси - Байер 08 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 08-08-2025 20:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
08 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Байер, которое состоится 08 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Байер
Леверкузен, Германия
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|23.11.2011
|Лига чемпионов
|Группа E. 5-й тур
|2 : 1
|13.09.2011
|Лига чемпионов
|Группа E. 1-й тур
|2 : 0
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|13.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Финал
|3 : 0
|08.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/2 финала
|0 : 2
|05.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|1 : 2
|28.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|1 : 4 ДВ
|05.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|01.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|11.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 4