Челси - Байер 08 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 08-08-2025 20:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
08 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Челси
Байер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Байер, которое состоится 08 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Байер
Леверкузен, Германия
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
23.11.2011 Лига чемпионов Группа E. 5-й тур Байер2 : 1Челси
13.09.2011 Лига чемпионов Группа E. 1-й тур Челси2 : 0Байер
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Челси
13.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Финал Челси3 : 0
08.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/2 финала 0 : 2Челси
05.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/4 финала 1 : 2Челси
28.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала 1 : 4 ДВЧелси
05.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Байер3 : 0
01.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Байер
27.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 2Байер
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур 2 : 2Байер
11.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур Байер2 : 4

