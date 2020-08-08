Монако - Интер М 08 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 08-08-2025 20:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
08 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Интер М, которое состоится 08 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако, Монако
Интер М
Милан, Италия
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Кристиан Киву
История личных встреч
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 0
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|4 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|30.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|0 : 2
|26.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа E. 3-й тур
|2 : 0
|21.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа E. 2-й тур
|2 : 1
|18.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|31.05.2025
|Лига чемпионов
|Финал
|5 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Монако» — «Интер». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.