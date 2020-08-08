23:59 ()
Свернуть список

Монако - Интер М 08 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 08-08-2025 20:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
08 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Монако
Интер М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Интер М, которое состоится 08 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако, Монако
Интер М
Милан, Италия
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Интер М3 : 0Монако
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Монако
31.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Монако3 : 1
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Монако3 : 1
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур 4 : 0Монако
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур Монако2 : 0
30.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала Интер М0 : 2
26.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 3-й тур Интер М2 : 0
21.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 2-й тур Интер М2 : 1
18.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 1-й тур 1 : 1Интер М
31.05.2025 Лига чемпионов Финал 5 : 0Интер М
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Монако» — «Интер». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close