23:59 ()
Свернуть список

Пройссен Мюнстер - Падерборн 07 08 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 08-08-2025 18:30
Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
08 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Пройссен Мюнстер
Падерборн 07

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Падерборн 07, которое состоится 08 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Падерборн 07
Падерборн
История личных встреч
14.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Падерборн 072 : 0Пройссен Мюнстер
13.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Пройссен Мюнстер3 : 3Падерборн 07
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 3 : 2Пройссен Мюнстер
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 2 : 2Пройссен Мюнстер
09.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Пройссен Мюнстер2 : 0
02.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур 0 : 5Пройссен Мюнстер
26.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 31-й тур Пройссен Мюнстер1 : 1
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Падерборн 072 : 1
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 3 : 0Падерборн 07
10.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Падерборн 072 : 1
02.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур 0 : 2Падерборн 07
26.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 31-й тур Падерборн 071 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арминия13
2
Повышение
Дармштадт 9813
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ13
4 Гройтер Фюрт13
5 Падерборн 0713
6 Шальке-0413
7 Айнтрахт Б13
8 Эльверсберг13
9 Ганновер-9613
10 Пройссен Мюнстер10
11 Динамо Др10
12 Хольштайн10
13 Герта10
14 Нюрнберг10
15 Магдебург10
16
Стыковая зона
Кайзерслаутерн10
17
Зона вылета
Бохум10
18
Зона вылета
Фортуна10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close