Нюрнберг - Дармштадт 98 08 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 08-08-2025 18:30
Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
08 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Дармштадт 98, которое состоится 08 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Дармштадт 98
Дармштадт
История личных встреч
|31.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|25.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|31.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 1
|17.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|09.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|3 : 1
|29.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|06.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|05.10.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 3
|23.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|15.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арминия
|1
|3
| 2
Повышение
|Дармштадт 98
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Карлсруэ
|1
|3
|4
|Гройтер Фюрт
|1
|3
|5
|Падерборн 07
|1
|3
|6
|Шальке-04
|1
|3
|7
|Айнтрахт Б
|1
|3
|8
|Эльверсберг
|1
|3
|9
|Ганновер-96
|1
|3
|10
|Пройссен Мюнстер
|1
|0
|11
|Динамо Др
|1
|0
|12
|Хольштайн
|1
|0
|13
|Герта
|1
|0
|14
|Нюрнберг
|1
|0
|15
|Магдебург
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Кайзерслаутерн
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Бохум
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Фортуна
|1
|0