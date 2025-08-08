23:59 ()
Свернуть список

Нюрнберг - Дармштадт 98 08 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 08-08-2025 18:30
Стадион: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
08 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Нюрнберг
Дармштадт 98

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Дармштадт 98, которое состоится 08 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Дармштадт 98
Дармштадт
История личных встреч
31.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Нюрнберг1 : 0Дармштадт 98
25.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Дармштадт 981 : 1Нюрнберг
31.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Нюрнберг0 : 1Дармштадт 98
17.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Дармштадт 982 : 0Нюрнберг
09.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Нюрнберг3 : 1Дармштадт 98
29.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Дармштадт 982 : 0Нюрнберг
06.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Дармштадт 981 : 2Нюрнберг
05.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Нюрнберг2 : 3Дармштадт 98
23.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Нюрнберг1 : 2Дармштадт 98
15.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Дармштадт 983 : 3Нюрнберг
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 1 : 0Нюрнберг
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 4Нюрнберг
09.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Нюрнберг1 : 2
04.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур Нюрнберг1 : 3
26.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 31-й тур 3 : 3Нюрнберг
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Дармштадт 984 : 1
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Дармштадт 983 : 1
11.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 1Дармштадт 98
03.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур Дармштадт 980 : 4
26.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 31-й тур 1 : 1Дармштадт 98
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арминия13
2
Повышение
Дармштадт 9813
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ13
4 Гройтер Фюрт13
5 Падерборн 0713
6 Шальке-0413
7 Айнтрахт Б13
8 Эльверсберг13
9 Ганновер-9613
10 Пройссен Мюнстер10
11 Динамо Др10
12 Хольштайн10
13 Герта10
14 Нюрнберг10
15 Магдебург10
16
Стыковая зона
Кайзерслаутерн10
17
Зона вылета
Бохум10
18
Зона вылета
Фортуна10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close