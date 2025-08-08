Полтава - Верес 08 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 08-08-2025 14:30
08 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полтава - Верес, которое состоится 08 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Полтава
Полтава
Верес
Ровно
История личных встреч
|03.05.2017
|Украина - Первая лига
|28-й тур
|0 : 1
|25.09.2016
|Украина - Первая лига
|11-й тур
|2 : 2
|01.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|04.08.2021
|Кубок Украины
|Предварительный раунд
|1 : 0 ДВ
|27.05.2018
|Украина - Переходные матчи
|Переходные матчи
|3 : 0 ДВ
|23.05.2018
|Украина - Переходные матчи
|Переходные матчи
|1 : 0
|19.05.2018
|Украина - Первая лига
|34-й тур
|1 : 0
|02.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|25.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 1
|10.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|03.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Кудровка
|1
|3
| 2
Лига конференций
|Полесье
|1
|3
| 3
Лига конференций
|Колос
|1
|3
|4
|Рух В
|1
|3
|5
|Динамо К
|1
|3
|6
|Шахтёр
|1
|3
|7
|ЛНЗ Черкассы
|1
|1
|8
|Металлист 1925
|1
|1
|9
|Оболонь-Бровар
|1
|1
|10
|Заря
|1
|1
|11
|Кривбасс
|1
|0
|12
|Полтава
|1
|0
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|1
|0
| 14
Стыковая зона
|Верес
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Александрия
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Карпаты
|1
|0