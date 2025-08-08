00:00 ()
Полтава - Верес 08 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 08-08-2025 14:30
08 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 2-й тур
Полтава
Верес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полтава - Верес, которое состоится 08 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полтава
Полтава
Верес
Ровно
История личных встреч
03.05.2017 Украина - Первая лига 28-й тур Полтава0 : 1Верес
25.09.2016 Украина - Первая лига 11-й тур Верес2 : 2Полтава
01.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Полтава
04.08.2021 Кубок Украины Предварительный раунд 1 : 0 ДВПолтава
27.05.2018 Украина - Переходные матчи Переходные матчи 3 : 0 ДВ
23.05.2018 Украина - Переходные матчи Переходные матчи 1 : 0
19.05.2018 Украина - Первая лига 34-й тур 1 : 0
02.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Верес0 : 1
25.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Верес1 : 1
18.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур 3 : 1Верес
10.05.2025 Украина — Премьер-лига 28-й тур 2 : 0Верес
03.05.2025 Украина — Премьер-лига 27-й тур Верес0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Кудровка13
2
Лига конференций
Полесье13
3
Лига конференций
Колос13
4 Рух В13
5 Динамо К13
6 Шахтёр13
7 ЛНЗ Черкассы11
8 Металлист 192511
9 Оболонь-Бровар11
10 Заря11
11 Кривбасс10
12 Полтава10
13
Стыковая зона
Эпицентр10
14
Стыковая зона
Верес10
15
Зона вылета
Александрия10
16
Зона вылета
Карпаты10

