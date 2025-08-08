Рух - Динамо Киев 08 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 08-08-2025 17:00
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
08 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух В - Динамо К, которое состоится 08 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рух В
Винники
Динамо К
Киев
Главные тренеры
|Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
|02.04.2025
|Кубок Украины
|1/4 финала
|0 : 1
|29.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|21.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|25.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|14.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|09.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 0
|25.09.2021
|Украина - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 2
|21.03.2021
|Украина - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|17.10.2020
|Украина - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|01.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|24.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|02.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|26.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|05.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|02.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|29.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0
|22.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 3
|24.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Кудровка
|1
|3
| 2
Лига конференций
|Полесье
|1
|3
| 3
Лига конференций
|Колос
|1
|3
|4
|Рух В
|1
|3
|5
|Динамо К
|1
|3
|6
|Шахтёр
|1
|3
|7
|ЛНЗ Черкассы
|1
|1
|8
|Металлист 1925
|1
|1
|9
|Оболонь-Бровар
|1
|1
|10
|Заря
|1
|1
|11
|Кривбасс
|1
|0
|12
|Полтава
|1
|0
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|1
|0
| 14
Стыковая зона
|Верес
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Александрия
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Карпаты
|1
|0