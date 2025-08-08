00:00 ()
Рух - Динамо Киев 08 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 08-08-2025 17:00
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
08 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 2-й тур
Рух В
Динамо К

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух В - Динамо К, которое состоится 08 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рух В
Винники
Динамо К
Киев
Главные тренеры
Украина Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
02.04.2025 Кубок Украины 1/4 финала Рух В0 : 1Динамо К
29.03.2025 Украина — Премьер-лига 22-й тур Рух В0 : 2Динамо К
21.09.2024 Украина — Премьер-лига 7-й тур Динамо К0 : 0Рух В
25.05.2024 Украина - Премьер-лига 30-й тур Рух В1 : 2Динамо К
26.11.2023 Украина - Премьер-лига 15-й тур Динамо К2 : 0Рух В
14.04.2023 Украина - Премьер-лига 21-й тур Рух В1 : 1Динамо К
09.10.2022 Украина - Премьер-лига 6-й тур Динамо К3 : 0Рух В
25.09.2021 Украина - Премьер-лига 9-й тур Рух В0 : 2Динамо К
21.03.2021 Украина - Премьер-лига 19-й тур Динамо К3 : 0Рух В
17.10.2020 Украина - Премьер-лига 6-й тур Рух В0 : 2Динамо К
01.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Рух В2 : 1
24.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Рух В1 : 1
10.05.2025 Украина — Премьер-лига 28-й тур Рух В2 : 0
02.05.2025 Украина — Премьер-лига 27-й тур Рух В0 : 0
26.04.2025 Украина — Премьер-лига 26-й тур 1 : 2Рух В
05.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо К0 : 1
02.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 0 : 1Динамо К
29.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо К3 : 0
22.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 3Динамо К
24.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Динамо К1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Кудровка13
2
Лига конференций
Полесье13
3
Лига конференций
Колос13
4 Рух В13
5 Динамо К13
6 Шахтёр13
7 ЛНЗ Черкассы11
8 Металлист 192511
9 Оболонь-Бровар11
10 Заря11
11 Кривбасс10
12 Полтава10
13
Стыковая зона
Эпицентр10
14
Стыковая зона
Верес10
15
Зона вылета
Александрия10
16
Зона вылета
Карпаты10

