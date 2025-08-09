11:57 ()
Локомотив М - Спартак М 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 17:00
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
09 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур
Локомотив М
Спартак М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Спартак М, которое состоится 09 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Спартак М
Москва
Главные тренеры
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
СербияДеян Станкович
История личных встреч
01.08.2025Россия — МФЛ17-й турСпартак М0 : 0Локомотив М
14.03.2025Россия — МФЛ2-й турЛокомотив М1 : 0Спартак М
23.11.2024Мир Российская Премьер-лига16-й турСпартак М5 : 2Локомотив М
28.09.2024Мир Российская Премьер-лига10-й турЛокомотив М3 : 1Спартак М
28.06.2024Россия — МФЛГруппа АЛокомотив М0 : 2Спартак М
28.04.2024Мир Российская Премьер-лига26-й турСпартак М3 : 2Локомотив М
29.03.2024Россия — МФЛГруппа АСпартак М3 : 1Локомотив М
05.11.2023Мир Российская Премьер-лига14-й турЛокомотив М1 : 1Спартак М
27.02.2023Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Спартак М4 : 2Локомотив М
22.02.2023Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Локомотив М0 : 1Спартак М
02.08.2025Мир Российская Премьер-лига3-й тур2 : 3Локомотив М
01.08.2025Россия — МФЛ17-й турСпартак М0 : 0Локомотив М
30.07.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 1-й тур2 : 1Локомотив М
26.07.2025Мир Российская Премьер-лига2-й тур1 : 2Локомотив М
25.07.2025Россия — МФЛ16-й турЛокомотив М4 : 1
03.08.2025Мир Российская Премьер-лига3-й тур1 : 1Спартак М
01.08.2025Россия — МФЛ17-й турСпартак М0 : 0Локомотив М
30.07.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 1-й тур0 : 2Спартак М
26.07.2025Мир Российская Премьер-лига2-й турСпартак М0 : 3
25.07.2025Россия — МФЛ16-й тур0 : 0Спартак М
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М39
2 Крылья Советов37
3 Балтика37
4 Рубин37
5 Краснодар36
6 Акрон35
7 Зенит35
8 ЦСКА35
9 Динамо Мх34
10 Динамо М34
11 Спартак М34
12 Оренбург32
13
Стыковая зона
Ахмат30
14
Стыковая зона
Ростов30
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород30
16
Зона вылета
Сочи30

