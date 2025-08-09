11:57 ()
Челябинск - Волга Ул 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 14:00
09 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 4-й тур
Челябинск
Волга Ул

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челябинск - Волга Ул, которое состоится 09 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челябинск
Челябинск
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
РоссияРоман Михайлович Пилипчук
РоссияМихаил Владимирович Белов
История личных встреч
11.05.2025Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 12-й турВолга Ул0 : 1Челябинск
23.03.2025Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 4-й турЧелябинск0 : 0Волга Ул
03.04.2022ФНЛ-2 - Группа 421-й турВолга Ул1 : 0Челябинск
18.09.2021ФНЛ-2 - Группа 410-й турЧелябинск1 : 3Волга Ул
10.06.2021ПФЛ - Группа 429-й турВолга Ул0 : 1Челябинск
15.08.2020ПФЛ - Группа 42-й турЧелябинск0 : 1Волга Ул
26.10.2019ПФЛ - Урал-Приволжье16-й турВолга Ул0 : 1Челябинск
23.08.2019ПФЛ - Урал-Приволжье6-й турЧелябинск2 : 2Волга Ул
22.04.2019Второй дивизион - Урал-Приволжье20-й турВолга Ул1 : 0Челябинск
23.09.2018Второй дивизион - Урал-Приволжье10-й турЧелябинск1 : 2Волга Ул
02.08.2025Россия — Лига PARI3-й тур2 : 1Челябинск
26.07.2025Россия — Лига PARI2-й турЧелябинск1 : 0
20.07.2025Россия — Лига PARI1-й тур2 : 3Челябинск
28.06.2025Россия — Leon-Вторая лига АСтыковые матчи. 2-й матч0 : 0 4 : 2
24.06.2025Россия — Leon-Вторая лига АСтыковые матчи. 1-й матч1 : 1
02.08.2025Россия — Лига PARI3-й тур1 : 1Волга Ул
26.07.2025Россия — Лига PARI2-й турВолга Ул1 : 2
19.07.2025Россия — Лига PARI1-й турВолга Ул1 : 2
14.06.2025Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 18-й тур5 : 2
08.06.2025Россия — Leon-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 17-й тур1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал39
2
Повышение
Факел39
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ37
4
Плей-офф за повышение
СКА-Хабаровск37
5 Челябинск36
6 Чайка35
7 Арсенал Т35
8 Спартак Кс34
9 Ротор34
10 Уфа34
11 Нефтехимик33
12 Сокол32
13 Черноморец31
14 Родина31
15 Волга Ул31
16
Зона вылета
Торпедо М31
17
Зона вылета
Шинник31
18
Зона вылета
Енисей31

Отзывы и комментарии к матчу

