Челябинск - Волга Ул 09 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 09-08-2025 14:00
09 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челябинск - Волга Ул, которое состоится 09 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челябинск
Челябинск
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
|Роман Михайлович Пилипчук
|Михаил Владимирович Белов
История личных встреч
|11.05.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 12-й тур
|0 : 1
|23.03.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 4-й тур
|0 : 0
|03.04.2022
|ФНЛ-2 - Группа 4
|21-й тур
|1 : 0
|18.09.2021
|ФНЛ-2 - Группа 4
|10-й тур
|1 : 3
|10.06.2021
|ПФЛ - Группа 4
|29-й тур
|0 : 1
|15.08.2020
|ПФЛ - Группа 4
|2-й тур
|0 : 1
|26.10.2019
|ПФЛ - Урал-Приволжье
|16-й тур
|0 : 1
|23.08.2019
|ПФЛ - Урал-Приволжье
|6-й тур
|2 : 2
|22.04.2019
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|20-й тур
|1 : 0
|23.09.2018
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|10-й тур
|1 : 2
|02.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|2 : 1
|26.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 0
|20.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|2 : 3
|28.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 0 4 : 2
|24.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 1
|02.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 1
|26.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 2
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|1 : 2
|14.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|5 : 2
|08.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|3
|9
| 2
Повышение
|Факел
|3
|9
| 3
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|3
|7
| 4
Плей-офф за повышение
|СКА-Хабаровск
|3
|7
|5
|Челябинск
|3
|6
|6
|Чайка
|3
|5
|7
|Арсенал Т
|3
|5
|8
|Спартак Кс
|3
|4
|9
|Ротор
|3
|4
|10
|Уфа
|3
|4
|11
|Нефтехимик
|3
|3
|12
|Сокол
|3
|2
|13
|Черноморец
|3
|1
|14
|Родина
|3
|1
|15
|Волга Ул
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Шинник
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Енисей
|3
|1