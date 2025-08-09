11:57 ()
Свернуть список

Сокол - Черноморец 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 17:00
09 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 4-й тур
Сокол
Черноморец

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Черноморец, которое состоится 09 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
ЧерногорияМладен Кашчелан
РоссияСергей Александрович Первушин
История личных встреч
27.04.2025Россия — Мелбет Первая лига30-й турСокол1 : 2Черноморец
29.09.2024Россия — Мелбет Первая лига12-й турЧерноморец3 : 0Сокол
08.05.2024Россия — Мелбет Первая лига24-й турСокол0 : 0Черноморец
17.09.2023Россия — Мелбет Первая лига10-й турЧерноморец5 : 3Сокол
27.10.2001Чемпионат России Высший дивизион - 200129-й турЧерноморец1 : 3Сокол
30.06.2001Чемпионат России Высший дивизион - 200115-й турСокол0 : 0Черноморец
03.08.2025Россия — Лига PARI3-й тур1 : 0Сокол
26.07.2025Россия — Лига PARI2-й турСокол0 : 0
20.07.2025Россия — Лига PARI1-й тур0 : 0Сокол
24.05.2025Россия — Мелбет Первая лига34-й турСокол1 : 0
18.05.2025Россия — Мелбет Первая лига33-й тур0 : 4Сокол
03.08.2025Россия — Лига PARI3-й турЧерноморец1 : 2
28.07.2025Россия — Лига PARI2-й тур3 : 2Черноморец
21.07.2025Россия — Лига PARI1-й тур1 : 1Черноморец
24.05.2025Россия — Мелбет Первая лига34-й тур2 : 1
19.05.2025Россия — Мелбет Первая лига33-й тур0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал39
2
Повышение
Факел39
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ37
4
Плей-офф за повышение
СКА-Хабаровск37
5 Челябинск36
6 Чайка35
7 Арсенал Т35
8 Спартак Кс34
9 Ротор34
10 Уфа34
11 Нефтехимик33
12 Сокол32
13 Черноморец31
14 Родина31
15 Волга Ул31
16
Зона вылета
Торпедо М31
17
Зона вылета
Шинник31
18
Зона вылета
Енисей31

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close