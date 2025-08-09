11:57 ()
Родина - Арсенал Т 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 17:30
09 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 4-й тур
Родина
Арсенал Т

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Арсенал Т, которое состоится 09 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
СловенияЗоран Желькович
РоссияДмитрий Иванович Гунько
История личных встреч
10.05.2025Россия — Мелбет Первая лига32-й турАрсенал Т0 : 1Родина
05.10.2024Россия — Мелбет Первая лига13-й турРодина1 : 1Арсенал Т
04.05.2024Россия — Мелбет Первая лига31-й турРодина1 : 1Арсенал Т
05.11.2023Россия — Мелбет Первая лига17-й турАрсенал Т1 : 0Родина
19.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаАрсенал Т1 : 2Родина
19.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаАрсенал Т0 : 0Родина
12.03.2023Россия - Мелбет Первая лига22-й турАрсенал Т2 : 3Родина
21.08.2022Россия - Мелбет Первая лига6-й турРодина1 : 1Арсенал Т
02.08.2025Россия — Лига PARI3-й тур2 : 1Родина
27.07.2025Россия — Лига PARI2-й турРодина1 : 3
21.07.2025Россия — Лига PARI1-й турРодина1 : 1
11.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 1
24.05.2025Россия — Мелбет Первая лига34-й тур6 : 2
03.08.2025Россия — Лига PARI3-й тур1 : 2Арсенал Т
25.07.2025Россия — Лига PARI2-й турАрсенал Т1 : 1
19.07.2025Россия — Лига PARI1-й турАрсенал Т1 : 1
07.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 2Арсенал Т
29.06.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20253 : 2Арсенал Т
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал39
2
Повышение
Факел39
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ37
4
Плей-офф за повышение
СКА-Хабаровск37
5 Челябинск36
6 Чайка35
7 Арсенал Т35
8 Спартак Кс34
9 Ротор34
10 Уфа34
11 Нефтехимик33
12 Сокол32
13 Черноморец31
14 Родина31
15 Волга Ул31
16
Зона вылета
Торпедо М31
17
Зона вылета
Шинник31
18
Зона вылета
Енисей31

