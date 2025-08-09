11:58 ()
Эвертон - Рома 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 16:00
09 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Эвертон
Рома

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Рома, которое состоится 09 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль, Англия
Рома
Рим, Италия
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Эвертон1 : 1Рома
04.08.2025 Летняя серия Премьер-лиги 3-й тур 2 : 2Эвертон
31.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 2-й тур 2 : 1Эвертон
26.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 1-й тур Эвертон0 : 3
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 0 : 1Эвертон
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Эвертон2 : 0
06.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 0Рома
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 2Рома
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур 0 : 2Рома
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур Рома3 : 1
12.05.2025 Италия — Серия А 36-й тур 2 : 1Рома

