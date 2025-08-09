Манчестер Юнайтед - Фиорентина 09 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 09-08-2025 13:45
09 Августа 2025 года в 14:45 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Фиорентина, которое состоится 09 Августа 2025 года в 14:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|04.08.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|3-й тур
|2 : 2
|31.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|2-й тур
|4 : 1
|27.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|1-й тур
|2 : 1
|19.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|05.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|3 : 2
|12.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|2 : 1