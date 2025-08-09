11:58 ()
Свернуть список

Манчестер Юнайтед - Фиорентина 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 13:45
09 Августа 2025 года в 14:45 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Манчестер Юнайтед
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Фиорентина, которое состоится 09 Августа 2025 года в 14:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Фиорентина
Фиорентино, Италия
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
04.08.2025 Летняя серия Премьер-лиги 3-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2
31.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 2-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1
27.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 1-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1
19.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Манчестер Юнайтед0 : 0
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
05.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 0Фиорентина
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Фиорентина
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур 2 : 3Фиорентина
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур Фиорентина3 : 2
12.05.2025 Италия — Серия А 36-й тур 2 : 1Фиорентина

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close