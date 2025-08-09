11:58 ()
Арсенал - Атлетик Б 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 18:00
09 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Арсенал
Атлетик Б

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Атлетик Б, которое состоится 09 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
06.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Арсенал2 : 3
31.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Арсенал0 : 1
27.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Арсенал3 : 2
23.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Арсенал1 : 0
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 1 : 2Арсенал
04.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Атлетик Б
04.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 1Атлетик Б
25.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Атлетик Б0 : 3
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур 0 : 1Атлетик Б
15.05.2025 Испания — Примера 36-й тур 0 : 2Атлетик Б

