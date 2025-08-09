Арсенал - Атлетик Б 09 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 09-08-2025 18:00
09 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Атлетик Б, которое состоится 09 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Главные тренеры
|Микель Артета
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 3
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|23.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|04.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|04.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 1
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 3
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|0 : 1
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|0 : 2