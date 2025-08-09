11:58 ()
Палермо - Манчестер Сити 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 21:00
09 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Палермо
Манчестер Сити

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палермо - Манчестер Сити, которое состоится 09 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Палермо
Палермо, Италия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
17.05.2025 Италия — Серия B Плей-офф за повышение. 1/4 финала 1 : 0Палермо
13.05.2025 Италия — Серия B Серия В. 34-й тур Палермо1 : 1
09.05.2025 Италия — Серия B Серия В. 38-й тур Палермо2 : 0
04.05.2025 Италия — Серия B Серия В. 37-й тур 2 : 1Палермо
01.05.2025 Италия — Серия B Серия В. 36-й тур Палермо1 : 2
01.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала Манчестер Сити3 : 4 ДВ
26.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа G. 3-й тур 2 : 5Манчестер Сити
23.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа G. 2-й тур Манчестер Сити6 : 0
18.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа G. 1-й тур Манчестер Сити2 : 0
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 0 : 2Манчестер Сити

Отзывы и комментарии к матчу

