Палермо - Манчестер Сити 09 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 09-08-2025 21:00
09 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палермо - Манчестер Сити, которое состоится 09 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Палермо
Палермо, Италия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|17.05.2025
|Италия — Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/4 финала
|1 : 0
|13.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 34-й тур
|1 : 1
|09.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 38-й тур
|2 : 0
|04.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 37-й тур
|2 : 1
|01.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 36-й тур
|1 : 2
|01.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|3 : 4 ДВ
|26.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа G. 3-й тур
|2 : 5
|23.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа G. 2-й тур
|6 : 0
|18.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа G. 1-й тур
|2 : 0
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 2