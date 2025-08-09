11:58 ()
Фейеноорд - НАК Бреда 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 18:45
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
09 Августа 2025 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Фейеноорд
НАК Бреда

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - НАК Бреда, которое состоится 09 Августа 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
НАК Бреда
Бреда
Главные тренеры
НидерландыРобин ван Перси
История личных встреч
15.02.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 23-й турНАК Бреда0 : 0Фейеноорд
22.09.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 6-й турФейеноорд2 : 0НАК Бреда
05.03.2020Кубок Нидерландов1/2 финалаФейеноорд7 : 1НАК Бреда
24.04.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турНАК Бреда0 : 4Фейеноорд
02.09.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й турФейеноорд4 : 2НАК Бреда
03.03.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турНАК Бреда2 : 1Фейеноорд
23.09.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турФейеноорд0 : 2НАК Бреда
08.03.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турФейеноорд3 : 0НАК Бреда
21.12.2014Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турНАК Бреда0 : 1Фейеноорд
16.02.2014Нидерланды - Эредивизия24-й турНАК Бреда1 : 1Фейеноорд
06.08.2025Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчФейеноорд2 : 1
18.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й тур2 : 0Фейеноорд
14.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 33-й турФейеноорд2 : 0
11.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й турФейеноорд2 : 3
03.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 31-й тур1 : 4Фейеноорд
18.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й турНАК Бреда1 : 1
14.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 33-й тур3 : 0НАК Бреда
10.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й тур1 : 0НАК Бреда
04.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 31-й турНАК Бреда1 : 3
24.04.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 30-й тур1 : 1НАК Бреда
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПЕК Зволле00
2
Лига чемпионов
Телстар00
3
Лига чемпионов
Фортуна00
4
Лига Европы
Гоу Эхед Иглс00
5
Плей-офф Лиги конференций
Волендам00
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген00
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс00
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте00
9 Спарта00
10 ПСВ Эйндховен00
11 Гронинген00
12 НАК Бреда00
13 Хераклес00
14 Утрехт00
15 Эксельсиор00
16
Стыковая зона
Херенвен00
17
Зона вылета
АЗ Алкмар00
18
Зона вылета
Фейеноорд00

