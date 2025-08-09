ПСВ Эйндховен - Спарта 09 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 09-08-2025 21:00
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
09 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Спарта, которое состоится 09 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Спарта
Роттердам
Главные тренеры
|Петер Бош
|Морис Стейн
История личных встреч
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 3
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|4 : 2
|08.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 4
|06.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 1
|10.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 2
|07.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 0
|27.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 2
|03.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 1
|16.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|3 : 5
|03.08.2025
|Суперкубок Нидерландов 2025
|Финал
|2 : 1
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 3
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 1
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 3
|03.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|4 : 1
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 3
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 3
|04.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 2
|27.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПЕК Зволле
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Телстар
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Фортуна
|0
|0
| 4
Лига Европы
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Волендам
|0
|0
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|0
|0
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|0
|0
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|0
|0
|9
|Спарта
|0
|0
|10
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|11
|Гронинген
|0
|0
|12
|НАК Бреда
|0
|0
|13
|Хераклес
|0
|0
|14
|Утрехт
|0
|0
|15
|Эксельсиор
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|0
|0
| 17
Зона вылета
|АЗ Алкмар
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Фейеноорд
|0
|0