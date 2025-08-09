11:58 ()
Свернуть список

ПСВ Эйндховен - Спарта 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 21:00
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
09 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Спарта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Спарта, которое состоится 09 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Спарта
Роттердам
Главные тренеры
НидерландыПетер Бош
НидерландыМорис Стейн
История личных встреч
18.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й турСпарта1 : 3ПСВ Эйндховен
05.10.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 8-й турПСВ Эйндховен2 : 1Спарта
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турПСВ Эйндховен4 : 2Спарта
08.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турСпарта0 : 4ПСВ Эйндховен
06.05.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 31-й турСпарта0 : 1ПСВ Эйндховен
10.01.2023Кубок Нидерландов1/16 финалаСпарта1 : 2ПСВ Эйндховен
07.01.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 15-й турПСВ Эйндховен0 : 0Спарта
27.02.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 24-й турСпарта1 : 2ПСВ Эйндховен
03.10.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 8-й турПСВ Эйндховен2 : 1Спарта
16.01.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турСпарта3 : 5ПСВ Эйндховен
03.08.2025Суперкубок Нидерландов 2025ФиналПСВ Эйндховен2 : 1
18.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й турСпарта1 : 3ПСВ Эйндховен
14.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 33-й турПСВ Эйндховен4 : 1
11.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й тур2 : 3ПСВ Эйндховен
03.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 31-й турПСВ Эйндховен4 : 1
18.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й турСпарта1 : 3ПСВ Эйндховен
14.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 33-й тур1 : 1Спарта
10.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й тур0 : 3Спарта
04.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 31-й турСпарта0 : 2
27.04.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 30-й тур1 : 1Спарта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПЕК Зволле00
2
Лига чемпионов
Телстар00
3
Лига чемпионов
Фортуна00
4
Лига Европы
Гоу Эхед Иглс00
5
Плей-офф Лиги конференций
Волендам00
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген00
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс00
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте00
9 Спарта00
10 ПСВ Эйндховен00
11 Гронинген00
12 НАК Бреда00
13 Хераклес00
14 Утрехт00
15 Эксельсиор00
16
Стыковая зона
Херенвен00
17
Зона вылета
АЗ Алкмар00
18
Зона вылета
Фейеноорд00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close