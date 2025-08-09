11:59 ()
Урарту - Гандзасар 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 17:30
09 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 2-й тур
Урарту
Гандзасар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урарту - Гандзасар, которое состоится 09 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урарту
Ереван
Гандзасар
Капан
История личных встреч
15.03.2025 Армения — Премьер-лига 23-й тур Урарту2 : 1Гандзасар
28.11.2024 Армения — Премьер-лига 18-й тур Гандзасар0 : 4Урарту
31.08.2024 Армения — Премьер-лига 5-й тур Урарту2 : 0Гандзасар
17.06.2020 Армения - Премьер-лига 24-й тур Гандзасар1 : 1Урарту
01.06.2020 Армения - Премьер-лига 19-й тур Урарту1 : 0Гандзасар
08.11.2019 Армения - Премьер-лига 13-й тур Гандзасар2 : 4Урарту
24.08.2019 Армения - Премьер-лига 4-й тур Урарту1 : 1Гандзасар
18.05.2019 Армения - Премьер-лига 34-й тур Урарту0 : 5Гандзасар
06.04.2019 Армения - Премьер-лига 25-й тур Гандзасар1 : 2Урарту
11.11.2018 Армения - Премьер-лига 7-й тур Гандзасар3 : 0Урарту
02.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Урарту
17.07.2025 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 4 : 0Урарту
10.07.2025 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Урарту1 : 2
28.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур Урарту0 : 2
24.05.2025 Армения — Премьер-лига 32-й тур 2 : 4Урарту
01.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур Гандзасар1 : 1
26.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур Гандзасар2 : 2
22.05.2025 Армения — Премьер-лига 32-й тур 0 : 3 ТГандзасар
17.05.2025 Армения — Премьер-лига 31-й тур Гандзасар1 : 0
12.05.2025 Армения — Премьер-лига 20-й тур Гандзасар1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ноа13
2
Лига конференций
Пюник13
3
Лига конференций
Арарат11
4 Урарту11
5 БКМА11
6 Гандзасар11
7 Арарат-Армения11
8 Ван11
9 Алашкерт10
10
Зона вылета
Ширак10

