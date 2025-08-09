Урарту - Гандзасар 09 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 09-08-2025 17:30
09 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урарту - Гандзасар, которое состоится 09 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урарту
Ереван
Гандзасар
Капан
История личных встреч
|15.03.2025
|Армения — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 1
|28.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 4
|31.08.2024
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|17.06.2020
|Армения - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|01.06.2020
|Армения - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|08.11.2019
|Армения - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 4
|24.08.2019
|Армения - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|18.05.2019
|Армения - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 5
|06.04.2019
|Армения - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|11.11.2018
|Армения - Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|02.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|17.07.2025
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
|10.07.2025
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|28.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|24.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 4
|01.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|26.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|22.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3 Т
|17.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|12.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ноа
|1
|3
| 2
Лига конференций
|Пюник
|1
|3
| 3
Лига конференций
|Арарат
|1
|1
|4
|Урарту
|1
|1
|5
|БКМА
|1
|1
|6
|Гандзасар
|1
|1
|7
|Арарат-Армения
|1
|1
|8
|Ван
|1
|1
|9
|Алашкерт
|1
|0
| 10
Зона вылета
|Ширак
|1
|0