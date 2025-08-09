11:59 ()
Свернуть список

Фортуна - Ганновер-96 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 13:00
Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
09 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Фортуна
Ганновер-96

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Ганновер-96, которое состоится 09 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
ГерманияКристиан Тиц
ГерманияКристиан Тиц
История личных встреч
09.02.2025Германия — Вторая Бундеслига21-й турГанновер-961 : 1Фортуна
30.08.2024Германия — Вторая Бундеслига4-й турФортуна1 : 0Ганновер-96
02.03.2024Германия - Вторая Бундеслига24-й турГанновер-962 : 2Фортуна
24.09.2023Германия - Вторая Бундеслига7-й турФортуна1 : 1Ганновер-96
21.05.2023Германия - Вторая Бундеслига33-й турФортуна3 : 3Ганновер-96
08.11.2022Германия - Вторая Бундеслига16-й турГанновер-962 : 0Фортуна
16.04.2022Германия - Вторая Бундеслига30-й турГанновер-960 : 0Фортуна
06.11.2021Германия - Вторая Бундеслига13-й турФортуна1 : 1Ганновер-96
27.10.2021Кубок Германии2-й раундГанновер-963 : 0Фортуна
21.02.2021Германия - Вторая Бундеслига22-й турФортуна3 : 2Ганновер-96
02.08.2025Германия — Вторая Бундеслига1-й тур5 : 1Фортуна
18.05.2025Германия — Вторая Бундеслига34-й тур4 : 2Фортуна
10.05.2025Германия — Вторая Бундеслига33-й турФортуна2 : 0
03.05.2025Германия — Вторая Бундеслига32-й тур2 : 2Фортуна
26.04.2025Германия — Вторая Бундеслига31-й турФортуна3 : 3
03.08.2025Германия — Вторая Бундеслига1-й турГанновер-961 : 0
18.05.2025Германия — Вторая Бундеслига34-й тур1 : 1Ганновер-96
11.05.2025Германия — Вторая Бундеслига33-й турГанновер-961 : 1
03.05.2025Германия — Вторая Бундеслига32-й тур1 : 2Ганновер-96
27.04.2025Германия — Вторая Бундеслига31-й турГанновер-961 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арминия13
2
Повышение
Дармштадт 9813
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ13
4 Гройтер Фюрт13
5 Падерборн 0713
6 Шальке-0413
7 Айнтрахт Б13
8 Эльверсберг13
9 Ганновер-9613
10 Пройссен Мюнстер10
11 Динамо Др10
12 Хольштайн10
13 Герта10
14 Нюрнберг10
15 Магдебург10
16
Стыковая зона
Кайзерслаутерн10
17
Зона вылета
Бохум10
18
Зона вылета
Фортуна10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close