Кривбасс - Металлист 1925 09 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 09-08-2025 12:00
Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
09 Августа 2025 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Металлист 1925, которое состоится 09 Августа 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
|Патрик ван Леуэн
История личных встреч
|28.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|20.10.2023
|Украина - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 3
|29.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 2
|20.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|01.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|25.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|17.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|02.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|04.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|25.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 3
|12.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|04.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Кудровка
|1
|3
| 2
Лига конференций
|Полесье
|1
|3
| 3
Лига конференций
|Колос
|1
|3
|4
|Рух В
|1
|3
|5
|Динамо К
|1
|3
|6
|Шахтёр
|1
|3
|7
|ЛНЗ Черкассы
|1
|1
|8
|Металлист 1925
|1
|1
|9
|Оболонь-Бровар
|1
|1
|10
|Заря
|1
|1
|11
|Кривбасс
|1
|0
|12
|Полтава
|1
|0
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|1
|0
| 14
Стыковая зона
|Верес
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Александрия
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Карпаты
|1
|0