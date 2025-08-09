12:00 ()
Кривбасс - Металлист 1925 09 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 09-08-2025 12:00
Стадион: Горняк (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
09 Августа 2025 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 2-й тур
Кривбасс
Металлист 1925

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Металлист 1925, которое состоится 09 Августа 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Горняк (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
Нидерланды Патрик ван Леуэн
История личных встреч
28.04.2024 Украина - Премьер-лига 26-й тур Кривбасс3 : 0Металлист 1925
20.10.2023 Украина - Премьер-лига 11-й тур Металлист 19251 : 3Кривбасс
29.05.2023 Украина - Премьер-лига 29-й тур Металлист 19250 : 2Кривбасс
20.11.2022 Украина - Премьер-лига 14-й тур Кривбасс0 : 2Металлист 1925
01.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Кривбасс
25.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур 1 : 1Кривбасс
17.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур Кривбасс1 : 0
11.05.2025 Украина — Премьер-лига 28-й тур Кривбасс0 : 1
02.05.2025 Украина — Премьер-лига 27-й тур 0 : 0Кривбасс
04.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Металлист 19250 : 0
25.05.2024 Украина - Премьер-лига 30-й тур Металлист 19251 : 2
19.05.2024 Украина - Премьер-лига 29-й тур Металлист 19253 : 3
12.05.2024 Украина - Премьер-лига 28-й тур 3 : 0Металлист 1925
04.05.2024 Украина - Премьер-лига 27-й тур Металлист 19253 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Кудровка13
2
Лига конференций
Полесье13
3
Лига конференций
Колос13
4 Рух В13
5 Динамо К13
6 Шахтёр13
7 ЛНЗ Черкассы11
8 Металлист 192511
9 Оболонь-Бровар11
10 Заря11
11 Кривбасс10
12 Полтава10
13
Стыковая зона
Эпицентр10
14
Стыковая зона
Верес10
15
Зона вылета
Александрия10
16
Зона вылета
Карпаты10

