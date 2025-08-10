Кристал Пэлас - Ливерпуль 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 16:00
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
10 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Суперкубок Англии — 2025, Финал
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ливерпуль, которое состоится 10 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Англии — 2025, Финал, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Кристал Пэлас
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
|Оливер Гласнер
|Арне Слот
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|25.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 0
|15.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|15.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|23.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|18.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|20.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|4 : 2
|17.05.2025
|Кубок Англии
|Финал
|1 : 0
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|05.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|04.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|04.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 1
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 4
|13.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3