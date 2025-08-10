08:28 ()
Кристал Пэлас - Ливерпуль 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 16:00
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
10 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Суперкубок Англии — 2025, Финал
Кристал Пэлас
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Ливерпуль, которое состоится 10 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Англии — 2025, Финал, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
АвстрияОливер Гласнер
НидерландыАрне Слот
История личных встреч
25.05.2025Англия — Премьер-лига38-й турЛиверпуль1 : 1Кристал Пэлас
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й турКристал Пэлас0 : 1Ливерпуль
14.04.2024Англия - Премьер-лига33-й турЛиверпуль0 : 1Кристал Пэлас
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й турКристал Пэлас1 : 2Ливерпуль
25.02.2023Англия - Премьер-лига25-й турКристал Пэлас0 : 0Ливерпуль
15.08.2022Англия - Премьер-лига2-й турЛиверпуль1 : 1Кристал Пэлас
15.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиЛиверпуль2 : 0Кристал Пэлас
23.01.2022Англия - Премьер-лига23-й турКристал Пэлас1 : 3Ливерпуль
18.09.2021Англия - Премьер-лига5-й турЛиверпуль3 : 0Кристал Пэлас
23.05.2021Англия - Премьер-лига38-й турЛиверпуль2 : 0Кристал Пэлас
20.05.2025Англия — Премьер-лига37-й турКристал Пэлас4 : 2
17.05.2025Кубок АнглииФиналКристал Пэлас1 : 0
11.05.2025Англия — Премьер-лига36-й тур0 : 2Кристал Пэлас
05.05.2025Англия — Премьер-лига35-й турКристал Пэлас1 : 1
04.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Ливерпуль3 : 2
04.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Ливерпуль4 : 1
30.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 3Ливерпуль
26.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Ливерпуль2 : 4
13.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 3Ливерпуль

Отзывы и комментарии к матчу

