08:29 ()
Онлайн трансляции
Суббота 09 августа
Свернуть список

Ростов - Пари Нижний Новгород 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 19:30
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
10 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур
Ростов
Пари Нижний Новгород

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Пари Нижний Новгород, которое состоится 10 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
ИспанияДжонатан Альба
БеларусьАлексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
18.04.2025Россия — МФЛ6-й турПари Нижний Новгород2 : 2Ростов
30.11.2024Мир Российская Премьер-лига17-й турРостов4 : 0Пари Нижний Новгород
19.10.2024Мир Российская Премьер-лига12-й турПари Нижний Новгород1 : 1Ростов
28.06.2024Россия — МФЛГруппа БРостов4 : 0Пари Нижний Новгород
29.03.2024Россия — МФЛГруппа БПари Нижний Новгород1 : 2Ростов
21.02.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Ростов0 : 1Пари Нижний Новгород
26.11.2023Мир Российская Премьер-лига16-й турРостов1 : 0Пари Нижний Новгород
26.08.2023Мир Российская Премьер-лига6-й турПари Нижний Новгород1 : 0Ростов
16.03.2023Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)Пари Нижний Новгород0 : 1Ростов
12.03.2023Мир Российская Премьер-лига19-й турРостов2 : 1Пари Нижний Новгород
08.08.2025Россия — МФЛ18-й тур1 : 2Ростов
02.08.2025Мир Российская Премьер-лига3-й турРостов1 : 4
01.08.2025Россия — МФЛ17-й турРостов0 : 1
30.07.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 1-й турРостов0 : 2
26.07.2025Мир Российская Премьер-лига2-й тур1 : 0Ростов
08.08.2025Россия — МФЛ18-й турПари Нижний Новгород2 : 1
02.08.2025Мир Российская Премьер-лига3-й турПари Нижний Новгород2 : 3
01.08.2025Россия — МФЛ17-й тур2 : 1Пари Нижний Новгород
30.07.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 1-й тур1 : 0Пари Нижний Новгород
25.07.2025Мир Российская Премьер-лига2-й тур2 : 0Пари Нижний Новгород
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М39
2 Крылья Советов37
3 Балтика37
4 Рубин37
5 Краснодар36
6 Акрон46
7 Зенит35
8 ЦСКА35
9 Динамо Мх45
10 Динамо М34
11 Спартак М34
12 Оренбург32
13
Стыковая зона
Ахмат30
14
Стыковая зона
Ростов30
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород30
16
Зона вылета
Сочи30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close