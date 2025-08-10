Ростов - Пари Нижний Новгород 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 19:30
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
10 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Пари Нижний Новгород, которое состоится 10 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Джонатан Альба
|Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
|18.04.2025
|Россия — МФЛ
|6-й тур
|2 : 2
|30.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 0
|19.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|28.06.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|4 : 0
|29.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 2
|21.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|26.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|16.03.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|12.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|1 : 2
|02.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|0 : 1
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|0 : 2
|26.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|2 : 1
|02.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|2 : 1
|30.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|1 : 0
|25.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|3
|9
|2
|Крылья Советов
|3
|7
|3
|Балтика
|3
|7
|4
|Рубин
|3
|7
|5
|Краснодар
|3
|6
|6
|Акрон
|4
|6
|7
|Зенит
|3
|5
|8
|ЦСКА
|3
|5
|9
|Динамо Мх
|4
|5
|10
|Динамо М
|3
|4
|11
|Спартак М
|3
|4
|12
|Оренбург
|3
|2
| 13
Стыковая зона
|Ахмат
|3
|0
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|3
|0
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|3
|0
| 16
Зона вылета
|Сочи
|3
|0