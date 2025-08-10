Альмерия - Аль-Наср 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 19:00
10 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Аль-Наср, которое состоится 10 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Альмерия
Альмерия, Испания
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|11.06.2025
|Испания — Сегунда
|Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|07.06.2025
|Испания — Сегунда
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|01.06.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|2 : 0
|25.05.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|0 : 0
|18.05.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|2 : 0
|07.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|26.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|3 : 2
|21.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|33-й тур
|2 : 0
|16.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|32-й тур
|1 : 1