Альмерия - Аль-Наср 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 19:00
10 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Альмерия
Аль-Наср

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Аль-Наср, которое состоится 10 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альмерия
Альмерия, Испания
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
ПортугалияЖорже Жезуш
История личных встреч
11.06.2025Испания — СегундаПлей-офф. 1/2 финала. 2-й матч1 : 1Альмерия
07.06.2025Испания — СегундаПлей-офф. 1/2 финала. 1-й матчАльмерия1 : 2
01.06.2025Испания — СегундаСегунда. 42-й турАльмерия2 : 0
25.05.2025Испания — СегундаСегунда. 41-й тур0 : 0Альмерия
18.05.2025Испания — СегундаСегунда. 40-й турАльмерия2 : 0
07.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Аль-Наср4 : 0
30.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Аль-Наср2 : 1
26.05.2025Саудовская Аравия — Про-Лига34-й тур3 : 2Аль-Наср
21.05.2025Саудовская Аравия — Про-Лига33-й турАль-Наср2 : 0
16.05.2025Саудовская Аравия — Про-Лига32-й турАль-Наср1 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

