08:30 ()
Онлайн трансляции
Суббота 09 августа
Свернуть список

АЗ Алкмар - Гронинген 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 14:30
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
10 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
АЗ Алкмар
Гронинген

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Гронинген, которое состоится 10 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Гронинген
Гронинген
Главные тренеры
НидерландыДик Люккин
История личных встреч
11.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й турАЗ Алкмар3 : 0Гронинген
18.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финалаАЗ Алкмар3 : 1Гронинген
25.08.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 3-й турГронинген0 : 0АЗ Алкмар
11.03.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 25-й турАЗ Алкмар1 : 0Гронинген
01.10.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 8-й турГронинген1 : 4АЗ Алкмар
21.12.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 18-й турАЗ Алкмар1 : 0Гронинген
24.10.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 10-й турГронинген2 : 0АЗ Алкмар
13.05.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турГронинген0 : 0АЗ Алкмар
06.12.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турАЗ Алкмар1 : 2Гронинген
18.08.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турАЗ Алкмар0 : 0Гронинген
07.08.2025Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчАЗ Алкмар3 : 0
31.07.2025Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчАЗ Алкмар5 : 0
24.07.2025Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч4 : 3АЗ Алкмар
25.05.2025Нидерланды — ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. ФиналАЗ Алкмар3 : 2
22.05.2025Нидерланды — ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. 1/2 финалаАЗ Алкмар4 : 1
18.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й тур2 : 0Гронинген
14.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 33-й турГронинген2 : 2
11.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й турАЗ Алкмар3 : 0Гронинген
03.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 31-й турГронинген6 : 1
23.04.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 30-й турГронинген4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гоу Эхед Иглс11
2
Лига чемпионов
Фортуна11
3
Лига чемпионов
ПЕК Зволле00
4
Лига Европы
Телстар00
5
Плей-офф Лиги конференций
Волендам00
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген00
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс00
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте00
9 Спарта00
10 ПСВ Эйндховен00
11 Гронинген00
12 НАК Бреда00
13 Хераклес00
14 Утрехт00
15 Эксельсиор00
16
Стыковая зона
Херенвен00
17
Зона вылета
АЗ Алкмар00
18
Зона вылета
Фейеноорд00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close