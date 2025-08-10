Утрехт - Хераклес 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 16:45
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
10 Августа 2025 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Хераклес, которое состоится 10 Августа 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
Хераклес
Алмело
Главные тренеры
|Рон Янс
История личных встреч
|04.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|24.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 1
|08.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 0
|23.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 3
|11.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 0
|28.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 0
|16.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 0
|01.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|4 : 1
|15.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 3
|07.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|31.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 1
|24.07.2025
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 3
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 0
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 1
|09.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 2
|03.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 4
|23.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гоу Эхед Иглс
|1
|1
| 2
Лига чемпионов
|Фортуна
|1
|1
| 3
Лига чемпионов
|ПЕК Зволле
|0
|0
| 4
Лига Европы
|Телстар
|0
|0
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Волендам
|0
|0
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|0
|0
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|0
|0
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|0
|0
|9
|Спарта
|0
|0
|10
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|11
|Гронинген
|0
|0
|12
|НАК Бреда
|0
|0
|13
|Хераклес
|0
|0
|14
|Утрехт
|0
|0
|15
|Эксельсиор
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|0
|0
| 17
Зона вылета
|АЗ Алкмар
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Фейеноорд
|0
|0