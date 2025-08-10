08:30 ()
Утрехт - Хераклес 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 16:45
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
10 Августа 2025 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
Утрехт
Хераклес

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Хераклес, которое состоится 10 Августа 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Утрехт
Утрехт
Хераклес
Алмело
НидерландыРон Янс
История личных встреч
04.02.2025Кубок Нидерландов1/4 финалаХераклес2 : 0Утрехт
24.01.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 20-й турХераклес1 : 1Утрехт
08.11.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 12-й турУтрехт1 : 0Хераклес
23.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турУтрехт1 : 0Хераклес
16.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турХераклес1 : 3Утрехт
11.02.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 22-й турХераклес1 : 0Утрехт
28.11.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 14-й турУтрехт1 : 0Хераклес
16.01.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турУтрехт2 : 0Хераклес
01.11.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турХераклес4 : 1Утрехт
15.12.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турХераклес1 : 3Утрехт
07.08.2025Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 3Утрехт
31.07.2025Лига Европы2-й квалификационный раунд. 2-й матчУтрехт4 : 1
24.07.2025Лига Европы2-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 3Утрехт
18.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й тур0 : 0Утрехт
14.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 33-й турУтрехт1 : 1
18.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й турХераклес1 : 2
14.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 33-й тур4 : 1Хераклес
09.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 32-й тур1 : 2Хераклес
03.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 31-й турХераклес1 : 4
23.04.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 30-й тур4 : 1Хераклес
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гоу Эхед Иглс11
2
Лига чемпионов
Фортуна11
3
Лига чемпионов
ПЕК Зволле00
4
Лига Европы
Телстар00
5
Плей-офф Лиги конференций
Волендам00
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген00
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс00
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте00
9 Спарта00
10 ПСВ Эйндховен00
11 Гронинген00
12 НАК Бреда00
13 Хераклес00
14 Утрехт00
15 Эксельсиор00
16
Стыковая зона
Херенвен00
17
Зона вылета
АЗ Алкмар00
18
Зона вылета
Фейеноорд00

