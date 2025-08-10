Лестер Сити - Шеффилд Уэнсдей 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 17:30
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
10 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 10 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
|Марти Сифуэнтес
|Хенрик Педерсен
|Хенрик Педерсен
|Хенрик Педерсен
|Хенрик Педерсен
История личных встреч
|13.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|2 : 0
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 1
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 0
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|03.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 0
|03.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 1
|26.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1
|21.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 1
|18.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|2 : 0
|12.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ипсвич Таун
|1
|1
| 2
Повышение
|Бирмингем Сити
|1
|1
| 3
Плей-офф за повышение
|Лестер Сити
|0
|0
| 4
Плей-офф за повышение
|Престон Норт Энд
|0
|0
| 5
Плей-офф за повышение
|Бристоль Сити
|0
|0
| 6
Плей-офф за повышение
|Чарльтон Атлетик
|0
|0
|7
|Портсмут
|0
|0
|8
|Саутгемптон
|0
|0
|9
|Мидлсбро
|0
|0
|10
|Оксфорд Юнайтед
|0
|0
|11
|Блэкберн Роверс
|0
|0
|12
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|13
|Вест Бромвич Альбион
|0
|0
|14
|Халл Сити
|0
|0
|15
|Ковентри Сити
|0
|0
|16
|Уотфорд
|0
|0
|17
|Рексем
|0
|0
|18
|Норвич Сити
|0
|0
|19
|Суонси Сити
|0
|0
|20
|Миллуолл
|0
|0
|21
|Шеффилд Уэнсдей
|0
|0
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|0
|0
| 23
Зона вылета
|Куинз Парк Рейнджерс
|0
|0
| 24
Зона вылета
|Сток Сити
|0
|0