Лестер Сити - Шеффилд Уэнсдей 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 17:30
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
10 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
Лестер Сити
Шеффилд Уэнсдей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 10 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
13.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Лестер Сити2 : 0Шеффилд Уэнсдей
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Лестер Сити
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Лестер Сити2 : 0
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 2 : 0Лестер Сити
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Лестер Сити2 : 0
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур 2 : 2Лестер Сити
03.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур Лестер Сити2 : 0
03.05.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 1 : 1Шеффилд Уэнсдей
26.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
21.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 1
18.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 2 : 0Шеффилд Уэнсдей
12.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ипсвич Таун11
2
Повышение
Бирмингем Сити11
3
Плей-офф за повышение
Лестер Сити00
4
Плей-офф за повышение
Престон Норт Энд00
5
Плей-офф за повышение
Бристоль Сити00
6
Плей-офф за повышение
Чарльтон Атлетик00
7 Портсмут00
8 Саутгемптон00
9 Мидлсбро00
10 Оксфорд Юнайтед00
11 Блэкберн Роверс00
12 Шеффилд Юнайтед00
13 Вест Бромвич Альбион00
14 Халл Сити00
15 Ковентри Сити00
16 Уотфорд00
17 Рексем00
18 Норвич Сити00
19 Суонси Сити00
20 Миллуолл00
21 Шеффилд Уэнсдей00
22
Зона вылета
Дерби Каунти00
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс00
24
Зона вылета
Сток Сити00

Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
