Суббота 09 августа
Арсенал Дз - МЛ Витебск 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 17:30
10 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 17-й тур
Арсенал Дз
МЛ Витебск

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Дз - МЛ Витебск, которое состоится 10 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Дз
Дзержинск
МЛ Витебск
Витебск
История личных встреч
29.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур МЛ Витебск2 : 2Арсенал Дз
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 1 : 1Арсенал Дз
27.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Арсенал Дз1 : 0
13.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1Арсенал Дз
06.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Арсенал Дз0 : 1
29.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур 0 : 3Арсенал Дз
03.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур МЛ Витебск1 : 0
13.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 2 ДВМЛ Витебск
03.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур МЛ Витебск2 : 0
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур 0 : 2МЛ Витебск
21.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур МЛ Витебск0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1642
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1735
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1529
4 Динамо Мн1529
5 Динамо-Брест1628
6 Неман1528
7 Ислочь1625
8 Минск1624
9 Витебск1621
10 Арсенал Дз1619
11 Гомель1518
12 БАТЭ1616
13 Нафтан1614
14
Стыковая зона
Слуцк1611
15
Зона вылета
Сморгонь158
16
Зона вылета
Молодечно164

