Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 19:30
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
10 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 17-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 10 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
|30.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|22.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|06.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|14.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|2 : 2
|28.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|3 : 4
|16.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|13.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|3 : 0
|19.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|31.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|24.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|16.07.2025
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2 ДВ
|09.07.2025
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|03.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|31.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0
|24.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|17.07.2025
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|10.07.2025
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|04.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|16
|42
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|17
|35
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|15
|29
|4
|Динамо Мн
|15
|29
|5
|Динамо-Брест
|16
|28
|6
|Неман
|15
|28
|7
|Ислочь
|16
|25
|8
|Минск
|16
|24
|9
|Витебск
|16
|21
|10
|Арсенал Дз
|16
|19
|11
|Гомель
|15
|18
|12
|БАТЭ
|16
|16
|13
|Нафтан
|16
|14
| 14
Стыковая зона
|Слуцк
|16
|11
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|15
|8
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|16
|4