Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 19:30
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
10 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 17-й тур
Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 10 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
30.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0Динамо Мн
22.11.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Динамо Мн
21.04.2024 Беларусь — Высшая лига 5-й тур Динамо Мн0 : 0Торпедо-БелАЗ
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Динамо Мн1 : 0Торпедо-БелАЗ
06.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0Динамо Мн
14.10.2022 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо Мн2 : 2Торпедо-БелАЗ
28.05.2022 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 4Динамо Мн
16.07.2021 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 2Динамо Мн
13.03.2021 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Динамо Мн3 : 0Торпедо-БелАЗ
19.07.2020 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0Динамо Мн
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Динамо Мн
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо Мн0 : 2
16.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо Мн2 : 2 ДВ
09.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Динамо Мн
03.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур 2 : 0Динамо Мн
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 0Торпедо-БелАЗ
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Торпедо-БелАЗ1 : 1
17.07.2025 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 1Торпедо-БелАЗ
10.07.2025 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Торпедо-БелАЗ3 : 0
04.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Торпедо-БелАЗ4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1642
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1735
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1529
4 Динамо Мн1529
5 Динамо-Брест1628
6 Неман1528
7 Ислочь1625
8 Минск1624
9 Витебск1621
10 Арсенал Дз1619
11 Гомель1518
12 БАТЭ1616
13 Нафтан1614
14
Стыковая зона
Слуцк1611
15
Зона вылета
Сморгонь158
16
Зона вылета
Молодечно164

