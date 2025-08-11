00:31 ()
Эшторил - Эштрела 11 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 11-08-2025 19:45
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
11 Августа 2025 года в 20:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Эшторил
Эштрела

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Эштрела, которое состоится 11 Августа 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Эштрела
Амадора
История личных встреч
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Эшторил4 : 0Эштрела
05.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Эштрела2 : 4Эшторил
04.02.2024 Португалия — Примейра 20-й тур Эшторил1 : 0Эштрела
25.08.2023 Португалия — Примейра 3-й тур Эштрела2 : 1Эшторил
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фамаликан13
2
Лига чемпионов
Арока13
3
Лига Европы
Жил Висенте13
4
Лига конференций
Спортинг13
5 Риу Аве00
6 Эшторил00
7 Витория Гимарайнш00
8 Морейренсе00
9 Бенфика00
10 Порту00
11 Алверка00
12 Брага00
13 Тондела00
14 Эштрела00
15 АВС10
16
Стыковая зона
Насьонал10
17
Зона вылета
Каза Пия10
18
Зона вылета
Санта-Клара10

