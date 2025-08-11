Эшторил - Эштрела 11 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 11-08-2025 19:45
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
11 Августа 2025 года в 20:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Эштрела, которое состоится 11 Августа 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эшторил
Эшторил
Эштрела
Амадора
История личных встреч
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|4 : 0
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 4
|04.02.2024
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 0
|25.08.2023
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 1
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|4 : 0
|11.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|03.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|1 : 2
|29.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|1 : 3
|19.04.2025
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|0 : 2
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|4 : 0
|11.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|05.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|2 : 0
|26.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|2 : 0
|19.04.2025
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фамаликан
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Арока
|1
|3
| 3
Лига Европы
|Жил Висенте
|1
|3
| 4
Лига конференций
|Спортинг
|1
|3
|5
|Риу Аве
|0
|0
|6
|Эшторил
|0
|0
|7
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|8
|Морейренсе
|0
|0
|9
|Бенфика
|0
|0
|10
|Порту
|0
|0
|11
|Алверка
|0
|0
|12
|Брага
|0
|0
|13
|Тондела
|0
|0
|14
|Эштрела
|0
|0
|15
|АВС
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Санта-Клара
|1
|0