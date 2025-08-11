00:31 ()
Порту - Витория Гимарайнш 11 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 11-08-2025 21:45
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
11 Августа 2025 года в 22:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Порту
Витория Гимарайнш

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Витория Гимарайнш, которое состоится 11 Августа 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
99 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Алберту Кошта
5 Польша зщ Ян Беднарек
18 Аргентина зщ Патрисио Перес
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
22 Аргентина пз Алан Варела
10 Испания пз Габриэль Вейга
17 Испания нп Борха Сайнс
9 Испания нп Самуэль Агехова
11 Бразилия нп Пепе
27 Бразилия вр Шарлес
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
3 Португалия зщ Мигел Раймунду Нобрега
21 Гвинея пз Вандо Феликс
8 Португалия пз Томас Гендель
10 Португалия пз Тьягу Силва
13 Португалия пз Жоау Мендеш
77 Португалия нп Нуну Сантуш
7 Португалия нп Нелсон Оливейра
19 Франция нп Oumar Camara
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
24.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Порту1 : 1Витория Гимарайнш
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Витория Гимарайнш0 : 3Порту
17.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Порту3 : 1Витория Гимарайнш
07.04.2024 Португалия — Примейра 28-й тур Порту1 : 2Витория Гимарайнш
03.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Витория Гимарайнш0 : 1Порту
11.11.2023 Португалия — Примейра 11-й тур Витория Гимарайнш1 : 2Порту
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Порту3 : 0Витория Гимарайнш
21.01.2023 Португалия - Примейра 17-й тур Витория Гимарайнш0 : 1Порту
10.04.2022 Португалия - Примейра 29-й тур Витория Гимарайнш0 : 1Порту
28.11.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Порту2 : 1Витория Гимарайнш
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Порту1 : 0
24.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 3-й тур Порту4 : 4
19.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 2-й тур 2 : 1Порту
16.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа A. 1-й тур 0 : 0Порту
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Порту3 : 0
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 2 : 0Витория Гимарайнш
11.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Витория Гимарайнш1 : 2
03.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур 1 : 2Витория Гимарайнш
27.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур Витория Гимарайнш3 : 0
19.04.2025 Португалия — Примейра 30-й тур Витория Гимарайнш0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фамаликан13
2
Лига чемпионов
Арока13
3
Лига Европы
Жил Висенте13
4
Лига конференций
Спортинг13
5 Риу Аве00
6 Эшторил00
7 Витория Гимарайнш00
8 Морейренсе00
9 Бенфика00
10 Порту00
11 Алверка00
12 Брага00
13 Тондела00
14 Эштрела00
15 АВС10
16
Стыковая зона
Насьонал10
17
Зона вылета
Каза Пия10
18
Зона вылета
Санта-Клара10

