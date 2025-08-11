Порту - Витория Гимарайнш 11 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 11-08-2025 21:45
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
11 Августа 2025 года в 22:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Витория Гимарайнш, которое состоится 11 Августа 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Витория Гимарайнш
|99
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Алберту Кошта
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|22
|пз
|Алан Варела
|10
|пз
|Габриэль Вейга
|17
|нп
|Борха Сайнс
|9
|нп
|Самуэль Агехова
|11
|нп
|Пепе
|27
|вр
|Шарлес
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|3
|зщ
|Мигел Раймунду Нобрега
|21
|пз
|Вандо Феликс
|8
|пз
|Томас Гендель
|10
|пз
|Тьягу Силва
|13
|пз
|Жоау Мендеш
|77
|нп
|Нуну Сантуш
|7
|нп
|Нелсон Оливейра
|19
|нп
|Oumar Camara
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|24.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|17.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|07.04.2024
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|1 : 2
|03.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|11.11.2023
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|21.01.2023
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 1
|10.04.2022
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|28.11.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 1
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|24.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 3-й тур
|4 : 4
|19.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|16.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 0
|11.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|1 : 2
|03.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|1 : 2
|27.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|3 : 0
|19.04.2025
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фамаликан
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Арока
|1
|3
| 3
Лига Европы
|Жил Висенте
|1
|3
| 4
Лига конференций
|Спортинг
|1
|3
|5
|Риу Аве
|0
|0
|6
|Эшторил
|0
|0
|7
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|8
|Морейренсе
|0
|0
|9
|Бенфика
|0
|0
|10
|Порту
|0
|0
|11
|Алверка
|0
|0
|12
|Брага
|0
|0
|13
|Тондела
|0
|0
|14
|Эштрела
|0
|0
|15
|АВС
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Санта-Клара
|1
|0