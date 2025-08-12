01:18 ()
Брюгге - Ред Булл Зальцбург 12 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 12-08-2025 19:30
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29062
12 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Брюгге
Ред Булл Зальцбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Ред Булл Зальцбург, которое состоится 12 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Главные тренеры
Бельгия Ники Хайен
Германия Томас Леч
История личных встреч
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Ред Булл Зальцбург0 : 1Брюгге
21.02.2019 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч Ред Булл Зальцбург4 : 0Брюгге
14.02.2019 Лига Европы 1/16 финала. 1-й матч Брюгге2 : 1Ред Булл Зальцбург
09.08.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 3-й тур Брюгге2 : 0
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Ред Булл Зальцбург0 : 1Брюгге
01.08.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 2-й тур 2 : 1Брюгге
27.07.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 1-й тур Брюгге2 : 1
20.07.2025 Суперкубок Бельгии Финал 1 : 2Брюгге
09.08.2025 Австрия — Бундеслига 2-й тур Ред Булл Зальцбург5 : 0
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Ред Булл Зальцбург0 : 1Брюгге
02.08.2025 Австрия — Бундеслига 1-й тур 2 : 2Ред Булл Зальцбург
30.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Ред Булл Зальцбург1 : 1
26.07.2025 Кубок Австрии 1/32 финала 0 : 4Ред Булл Зальцбург
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
1 : 0 0 : 0
Иберия 1999
Мальмё
1 : 3 3 : 1
Ноа
Будучность
1 : 0 2 : 2
Левадия
РФШ
0 : 1 1 : 0
Олимпия Л
Кайрат
1 : 1 2 : 0
ТНС
Шкендия
0 : 0 2 : 1 ДВ
Викингур Г
Линкольн
2 : 3 1 : 0
Команда12
Дрита
Дифферданж
1 : 0 2 : 3
Виртус
Зриньски
0 : 2 2 : 1
Эгнатия
Брейдаблик
1 : 0 5 : 0
Жальгирис
Хамрун Спартанс
2 : 0 2 : 0 11 : 10
Лудогорец
Динамо Мн
1 : 0 2 : 2 ДВ
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 2 : 1
Шелбурн
Линфилд
1 : 0 1 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Кайрат
2 : 0 3 : 0
Ноа
Ференцварош
1 : 2 4 : 3
Линкольн
Црвена Звезда
0 : 1 5 : 1
Копенгаген
Дрита
2 : 0 0 : 1
Виктория Пльзень
Серветт
0 : 1 1 : 3
Пафос
Маккаби Т-А
1 : 1 0 : 1
Хамрун Спартанс
Динамо К
0 : 3 3 : 0
РФШ
Мальмё
1 : 4 1 : 0
Команда12
Шкендия
ФКСБ
1 : 0 1 : 2
Слован Бр
Зриньски
4 : 0 2 : 2
Лех П
Брейдаблик
7 : 1 0 : 1
Риека
Лудогорец
0 : 0 3 : 1 ДВ
Рейнджерс
Панатинаикос
2 : 0 1 : 1
Бранн
Ред Булл Зальцбург
1 : 4 1 : 1
Шелбурн
Карабах
0 : 3 1 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Мальмё
Копенгаген
0 : 0 12.08
Динамо К
Пафос
0 : 1 12.08
Шкендия
Карабах
0 : 1 12.08
Рейнджерс
Виктория Пльзень
3 : 0 12.08
Кайрат
Слован Бр
1 : 0 12.08
Команда12
Ред Булл Зальцбург
Брюгге
0 : 1 12.08
Лудогорец
Ференцварош
0 : 0 12.08
Лех П
Црвена Звезда
1 : 3 12.08
Фейеноорд
Фенербахче
2 : 1 12.08
Ницца
Бенфика
0 : 2 12.08
Раунд плей-офф
Команда12
Rangers/Viktoria Plzen
Salzburg/Club Brugge
19.0819.08
Feyenoord/Fenerbahce
Nice/Benfica
19.0819.08
Lech Poznan/FK Crvena Zvezda
Dynamo Kyiv/Pafos FC
19.0819.08
Селтик
Kairat Almaty/Slovan Bratislav
19.0826.08
Команда12
Ludogorets Razgrad/Ferencvaros
KF Shkendija/Qarabag FK
19.0819.08
Базель
Malmoe FF/FC Koebenhavn
19.0826.08
Будё-Глимт
Штурм
20.0826.08

