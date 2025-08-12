01:19 ()
Свернуть список

Монца - Интер М 12 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 12-08-2025 21:00
12 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Монца
Интер М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Интер М, которое состоится 12 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца, Италия
Интер М
Милан, Италия
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Интер М3 : 2Монца
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Монца1 : 1Интер М
13.01.2024 Италия - Серия А 20-й тур Монца1 : 5Интер М
19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Интер М2 : 0Монца
15.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 30-й тур Интер М0 : 1Монца
07.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 17-й тур Монца2 : 2Интер М
24.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур 2 : 0Монца
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур Монца1 : 3
11.05.2025 Италия — Серия А 36-й тур 1 : 2Монца
04.05.2025 Италия — Серия А 35-й тур Монца0 : 4
27.04.2025 Италия — Серия А 34-й тур 2 : 0Монца
08.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Интер М
30.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала Интер М0 : 2
26.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 3-й тур Интер М2 : 0
21.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 2-й тур Интер М2 : 1
18.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 1-й тур 1 : 1Интер М

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close