Монца - Интер М 12 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 12-08-2025 21:00
12 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Интер М, которое состоится 12 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца, Италия
Интер М
Милан, Италия
Главные тренеры
|Кристиан Киву
История личных встреч
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|3 : 2
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|13.01.2024
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 5
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|15.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|0 : 1
|07.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 17-й тур
|2 : 2
|24.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|1 : 3
|11.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|1 : 2
|04.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|0 : 4
|27.04.2025
|Италия — Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|08.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|30.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|0 : 2
|26.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа E. 3-й тур
|2 : 0
|21.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа E. 2-й тур
|2 : 1
|18.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1