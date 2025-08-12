01:19 ()
Шелбурн - Риека 12 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 12-08-2025 20:45
Стадион: Толка Парк (Дублин, Ирландия), вместимость: 9681
12 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Шелбурн
Риека

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шелбурн - Риека, которое состоится 12 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Толка Парк (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шелбурн
Дублин, Ирландия
Риека
Риека, Хорватия
История личных встреч
06.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Риека1 : 2Шелбурн
09.08.2025 Ирландия — Премьер дивизион 2025 27-й тур Шелбурн2 : 2
06.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Риека1 : 2Шелбурн
02.08.2025 Ирландия — Премьер дивизион 2025 26-й тур 0 : 2Шелбурн
30.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Шелбурн
23.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Шелбурн0 : 3
09.08.2025 Хорватия — Первая лига 2-й тур 0 : 0Риека
06.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Риека1 : 2Шелбурн
03.08.2025 Хорватия — Первая лига 1-й тур Риека2 : 0
30.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 1 ДВРиека
22.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Риека0 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
1 : 3 4 : 1
Баник Острава
Легия
2 : 2 2 : 1
Мидтьюлланн
Хайберниан
1 : 1 1 : 2 ДВ
Левски
Брага
0 : 0 1 : 0 ДВ
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
2 : 4 2 : 0
Андерлехт
Хеккен
1 : 0 2 : 1 4 : 2
Целе
АЕК Ларнака
1 : 1 2 : 1
Лугано
ЧФР Клуж
0 : 0 1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
1 : 2 14.08
РФШ
КуПС
1 : 2 14.08
Риека
Шелбурн
1 : 2 12.08
Линкольн
Ноа
1 : 1 14.08
Фредрикстад
Мидтьюлланн
1 : 3 14.08
ЧФР Клуж
Брага
1 : 2 14.08
АЕК Ларнака
Легия
4 : 1 14.08
Команда12
Хеккен
Бранн
0 : 2 14.08
ПАОК
Вольфсберг
0 : 0 14.08
Панатинаикос
Шахтёр
0 : 0 14.08
Зриньски
Брейдаблик
1 : 1 14.08
Серветт
Утрехт
1 : 3 14.08
ФКСБ
Дрита
3 : 2 14.08
Раунд плей-офф
Команда12
Абердин
FC FCSB/Drita
21.0828.08
Fredrikstad/FC Midtjylland
RFS/KuPS
21.0821.08
Hamrun Spartans/Maccabi Tel Av
Dynamo Kyiv/Pafos FC
21.0821.08
Zrinjski Mostar/Breidablik
Servette/FC Utrecht
21.0821.08
Lech Poznan/FK Crvena Zvezda
Генк
21.0828.08
Kairat Almaty/Slovan Bratislav
Янг Бойз
21.0828.08
Команда12
KF Shkendija/Qarabag FK
Ludogorets Razgrad/Ferencvaros
21.0821.08
Lincoln Red Imps FC/FC Noah
CFR Cluj/Braga
21.0821.08
Malmoe FF/FC Koebenhavn
Сигма Оломоуц
21.0828.08
Panathinaikos/Shakhtar Donetsk
Самсунспор
21.0828.08
Rijeka/Shelbourne
PAOK Thessaloniki FC/Wolfsberg
21.0821.08
Haecken/Brann
AEK Larnaca/Legia Warszawa
21.0821.08

