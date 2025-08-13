Сочи - Крылья Советов 13 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 13-08-2025 17:30
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
13 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 2-й тур
Главный судья: Максим Перезва (Раменское, Россия);
Анонс матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Крылья Советов, которое состоится 13 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Сочи
Сочи
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Роберт Морено
|Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|12-й тур
|3 : 1
|12.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 2
|12.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|2 : 0
|02.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|09.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|16.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|20.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|2 : 3
|21.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 0
|01.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 4 ДВ
|10.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|09.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|2 : 0
|04.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|7 : 1
|29.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|3 : 2
|09.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|1 : 2
|02.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|2 : 1
|29.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Сочи» — «Крылья Советов». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|6
|2
|Рубин
|2
|3
|3
|Ахмат
|1
|0
|4
|Оренбург
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|1
|3
|2
|Крылья Советов
|1
|3
|3
|Сочи
|1
|0
|4
|Краснодар
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|1
|3
|2
|Динамо Мх
|1
|3
|3
|Пари Нижний Новгород
|1
|0
|4
|Ростов
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Акрон
|2
|6
|2
|ЦСКА
|2
|3
|3
|Локомотив М
|1
|0
|4
|Балтика
|1
|0