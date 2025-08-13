22:16 ()
Сочи - Крылья Советов 13 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 13-08-2025 17:30
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
13 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 2-й тур
Главный судья: Максим Перезва (Раменское, Россия);
Сочи
Крылья Советов

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Крылья Советов, которое состоится 13 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Испания Роберт Морено
Россия Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур Сочи3 : 1Крылья Советов
12.07.2024 Россия — МФЛ Группа А Крылья Советов1 : 2Сочи
12.04.2024 Россия — МФЛ Группа А Сочи2 : 0Крылья Советов
02.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Сочи0 : 2Крылья Советов
23.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Крылья Советов2 : 1Сочи
09.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Сочи1 : 2Крылья Советов
16.10.2022 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Крылья Советов2 : 0Сочи
20.03.2022 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Сочи2 : 3Крылья Советов
21.08.2021 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Крылья Советов1 : 0Сочи
01.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Сочи1 : 4 ДВКрылья Советов
10.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Сочи1 : 1
09.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур Сочи2 : 0
04.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур 2 : 1Сочи
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур 7 : 1Сочи
29.07.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур 3 : 2Сочи
09.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Крылья Советов1 : 1
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур Крылья Советов1 : 2
02.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур 1 : 4Крылья Советов
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур 2 : 1Крылья Советов
29.07.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур 1 : 2Крылья Советов
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Сочи» — «Крылья Советов». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит26
2 Рубин23
3 Ахмат10
4 Оренбург10
Группа B
КомандаИО
1 Динамо М13
2 Крылья Советов13
3 Сочи10
4 Краснодар10
Группа C
КомандаИО
1 Спартак М13
2 Динамо Мх13
3 Пари Нижний Новгород10
4 Ростов10
Группа D
КомандаИО
1 Акрон26
2 ЦСКА23
3 Локомотив М10
4 Балтика10

