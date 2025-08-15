Ренн - Марсель 15 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 15-08-2025 20:45
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
15 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Марсель, которое состоится 15 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Марсель
Марсель
|30
|вр
|Брис Самба
|97
|зщ
|Жереми Жаке
|24
|зщ
|Антони Руо
|15
|зщ
|Микаил Фай
|95
|пз
|Пшемыслав Франковски
|8
|пз
|Секо Фофана
|6
|пз
|Джауи Сиссе
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|26
|пз
|Кентен Мерлен
|10
|нп
|Людовик Блас
|39
|нп
|Мохамед Кадер Мейте
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|6
|зщ
|Улиссес Гарсия
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|8
|пз
|Эйнджел Гомес
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|17
|пз
|Джонатан Роу
|9
|нп
|Амин Гуири
Главные тренеры
|Хабиб Бей
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|4 : 2
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 0
|21.01.2024
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 9 : 8
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|05.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|20.01.2023
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 0
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 0
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|4 : 2
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|03.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|26.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|4 : 1
|18.04.2025
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|29.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|4 : 2
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Париж
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Анже
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Метц
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Осер
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Ланс
|0
|0
|7
|Марсель
|0
|0
|8
|Лилль
|0
|0
|9
|Лорьян
|0
|0
|10
|Гавр
|0
|0
|11
|Лион
|0
|0
|12
|Монако
|0
|0
|13
|Нант
|0
|0
|14
|Ницца
|0
|0
|15
|ПСЖ
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Страсбург
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Ренн
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Тулуза
|0
|0