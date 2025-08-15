22:01 ()
Ренн - Марсель 15 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 15-08-2025 20:45
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
15 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Ренн
Марсель

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Марсель, которое состоится 15 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Марсель
Марсель
30 Франция вр Брис Самба
97 Франция зщ Жереми Жаке
24 Франция зщ Антони Руо
15 Сенегал зщ Микаил Фай
95 Польша пз Пшемыслав Франковски
8 Кот-д'Ивуар пз Секо Фофана
6 Франция пз Джауи Сиссе
32 Швейцария пз Фабиан Ридер
26 Франция пз Кентен Мерлен
10 Франция нп Людовик Блас
39 Франция нп Мохамед Кадер Мейте
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
62 Панама зщ Микаэль Мурильо
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
4 Англия зщ Си Джей Иган-Райли
6 Швейцария зщ Улиссес Гарсия
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
8 Англия пз Эйнджел Гомес
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
25 Франция пз Адриен Рабьо
17 Англия пз Джонатан Роу
9 Франция нп Амин Гуири
Главные тренеры
Сенегал Хабиб Бей
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Марсель4 : 2Ренн
11.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Ренн1 : 2Марсель
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур Ренн2 : 0Марсель
21.01.2024 Кубок Франции 1/16 финала Ренн1 : 1 9 : 8Марсель
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Марсель2 : 0Ренн
05.03.2023 Франция - Лига 1 26-й тур Ренн0 : 1Марсель
20.01.2023 Кубок Франции 1/16 финала Марсель1 : 0Ренн
18.09.2022 Франция - Лига 1 8-й тур Марсель1 : 1Ренн
14.05.2022 Франция - Лига 1 37-й тур Ренн2 : 0Марсель
19.09.2021 Франция - Лига 1 6-й тур Марсель2 : 0Ренн
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Марсель4 : 2Ренн
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур Ренн2 : 0
03.05.2025 Франция — Лига 1 32-й тур 2 : 1Ренн
26.04.2025 Франция — Лига 1 31-й тур 4 : 1Ренн
18.04.2025 Франция — Лига 1 30-й тур Ренн2 : 1
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Марсель3 : 1
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Марсель1 : 1
29.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Марсель1 : 1
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Марсель4 : 2Ренн
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур 1 : 3Марсель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Париж00
2
Лига чемпионов
Анже00
3
Лига чемпионов
Брест00
4
Лига чемпионов
Метц00
5
Лига Европы
Осер00
6
Лига конференций
Ланс00
7 Марсель00
8 Лилль00
9 Лорьян00
10 Гавр00
11 Лион00
12 Монако00
13 Нант00
14 Ницца00
15 ПСЖ00
16
Стыковая зона
Страсбург00
17
Зона вылета
Ренн00
18
Зона вылета
Тулуза00

