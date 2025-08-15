Саарбрюккен - Магдебург 15 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 15-08-2025 18:00
Стадион: Людвигспарк (Саарбрюккен, Германия), вместимость: 16003
15 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саарбрюккен - Магдебург, которое состоится 15 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Людвигспарк (Саарбрюккен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 1 3 : 5
|02.04.2024
|Кубок Германии
|1/2 финала
|0 : 2
|12.03.2024
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 1
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|09.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|03.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 1
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 2
|10.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|02.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 5