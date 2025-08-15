22:01 ()
Саарбрюккен - Магдебург 15 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 15-08-2025 18:00
Стадион: Людвигспарк (Саарбрюккен, Германия), вместимость: 16003
15 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Саарбрюккен
Магдебург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саарбрюккен - Магдебург, которое состоится 15 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Людвигспарк (Саарбрюккен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
18.08.2024Кубок Германии1/32 финалаСаарбрюккен1 : 1 3 : 5
02.04.2024Кубок Германии1/2 финалаСаарбрюккен0 : 2
12.03.2024Кубок Германии1/4 финалаСаарбрюккен2 : 1
06.12.2023Кубок Германии1/8 финалаСаарбрюккен2 : 0
01.11.2023Кубок Германии1/16 финалаСаарбрюккен2 : 1
09.08.2025Германия — Вторая Бундеслига2-й тур1 : 2Магдебург
03.08.2025Германия — Вторая Бундеслига1-й турМагдебург0 : 1
18.05.2025Германия — Вторая Бундеслига34-й турМагдебург4 : 2
10.05.2025Германия — Вторая Бундеслига33-й тур2 : 1Магдебург
02.05.2025Германия — Вторая Бундеслига32-й турМагдебург0 : 5

