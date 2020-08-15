22:01 ()
Дженоа - Виченца 15 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 15-08-2025 21:15
15 Августа 2025 года в 22:15 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Дженоа
Виченца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Виченца, которое состоится 15 Августа 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Виченца
Виченца
История личных встреч
24.05.2025Италия — Серия А38-й тур1 : 3Дженоа
17.05.2025Италия — Серия А37-й турДженоа2 : 3
11.05.2025Италия — Серия А36-й тур2 : 2Дженоа
05.05.2025Италия — Серия А35-й турДженоа1 : 2
27.04.2025Италия — Серия А34-й тур1 : 0Дженоа
10.08.2025Кубок Италии1/64 финала0 : 2Виченца
06.08.2023Кубок ИталииПредварительный раунд2 : 1Виченца
06.08.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиВиченца1 : 6
06.05.2022Италия - Серия BСерия B. 38-й тур0 : 1Виченца
30.04.2022Италия - Серия BСерия B. 37-й турВиченца2 : 1
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
15.08
Сассуоло
Катандзаро
15.08
Лечче
Юве Стабия
15.08
Дженоа
Виченца
15.08
Венеция
Мантова
16.08
Комо
Зюйдтироль
16.08
Кальяри
Виртус Энтелла
16.08
Кремонезе
Палермо
16.08
Монца
Фрозиноне
17.08
Парма
Пескара
17.08
Чезена
Пиза
17.08
Милан
Бари
17.08
Верона
Аудаче Чериньола
18.08
Специя
Сампдория
18.08
Удинезе
Каррарезе
18.08
Торино
Модена
18.08

Отзывы и комментарии к матчу

