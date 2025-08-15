22:02 ()
Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 15 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 15-08-2025 20:30
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
15 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 2-й тур
Галатасарай
Фатих Карагюмрюк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Фатих Карагюмрюк, которое состоится 15 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
12.05.2024 Турция - Суперлига 36-й тур Фатих Карагюмрюк2 : 3Галатасарай
20.12.2023 Турция - Суперлига 17-й тур Галатасарай1 : 0Фатих Карагюмрюк
23.04.2023 Турция - Суперлига 31-й тур Галатасарай3 : 3Фатих Карагюмрюк
28.10.2022 Турция - Суперлига 12-й тур Фатих Карагюмрюк0 : 2Галатасарай
02.04.2022 Турция - Суперлига 31-й тур Галатасарай2 : 0Фатих Карагюмрюк
07.11.2021 Турция - Суперлига 12-й тур Фатих Карагюмрюк1 : 1Галатасарай
10.04.2021 Турция - Суперлига 34-й тур Галатасарай1 : 1Фатих Карагюмрюк
18.12.2020 Турция - Суперлига 13-й тур Фатих Карагюмрюк2 : 1Галатасарай
08.08.2025 Турция — Суперлига 1-й тур 0 : 3Галатасарай
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Галатасарай2 : 2
30.05.2025 Турция — Суперлига 38-й тур Галатасарай2 : 0
24.05.2025 Турция — Суперлига 37-й тур 0 : 2Галатасарай
18.05.2025 Турция — Суперлига 36-й тур Галатасарай3 : 0
25.05.2024 Турция - Суперлига 38-й тур Фатих Карагюмрюк3 : 1
18.05.2024 Турция - Суперлига 37-й тур 3 : 1Фатих Карагюмрюк
12.05.2024 Турция - Суперлига 36-й тур Фатих Карагюмрюк2 : 3Галатасарай
04.05.2024 Турция - Суперлига 35-й тур 2 : 2Фатих Карагюмрюк
29.04.2024 Турция - Суперлига 34-й тур Фатих Карагюмрюк4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Коньяспор13
2
Лига чемпионов
Гёзтепе13
3
Лига Европы
Галатасарай13
4
Лига конференций
Антальяспор13
5 Самсунспор13
6 Трабзонспор13
7 Истанбул Башакшехир00
8 Фатих Карагюмрюк00
9 Аланьяспор00
10 Фенербахче00
11 Кайсериспор00
12 Бешикташ00
13 Касымпаша10
14 Генчлербирлиги10
15 Коджаэлиспор10
16
Зона вылета
Эюпспор10
17
Зона вылета
Ризеспор10
18
Зона вылета
Газиантеп10

