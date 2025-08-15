Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 15 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 15-08-2025 20:30
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
15 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 2-й тур
Таблица
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Фатих Карагюмрюк, которое состоится 15 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
Главные тренеры
|Окан Бурук
|Марцел Личка
История личных встреч
|12.05.2024
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|2 : 3
|20.12.2023
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|3 : 3
|28.10.2022
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|0 : 2
|02.04.2022
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|2 : 0
|07.11.2021
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|1 : 1
|10.04.2021
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|1 : 1
|18.12.2020
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|2 : 1
|08.08.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|0 : 3
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|30.05.2025
|Турция — Суперлига
|38-й тур
|2 : 0
|24.05.2025
|Турция — Суперлига
|37-й тур
|0 : 2
|18.05.2025
|Турция — Суперлига
|36-й тур
|3 : 0
|25.05.2024
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|3 : 1
|18.05.2024
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|3 : 1
|12.05.2024
|Турция - Суперлига
|36-й тур
|2 : 3
|04.05.2024
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|2 : 2
|29.04.2024
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Коньяспор
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Гёзтепе
|1
|3
| 3
Лига Европы
|Галатасарай
|1
|3
| 4
Лига конференций
|Антальяспор
|1
|3
|5
|Самсунспор
|1
|3
|6
|Трабзонспор
|1
|3
|7
|Истанбул Башакшехир
|0
|0
|8
|Фатих Карагюмрюк
|0
|0
|9
|Аланьяспор
|0
|0
|10
|Фенербахче
|0
|0
|11
|Кайсериспор
|0
|0
|12
|Бешикташ
|0
|0
|13
|Касымпаша
|1
|0
|14
|Генчлербирлиги
|1
|0
|15
|Коджаэлиспор
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Эюпспор
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Ризеспор
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Газиантеп
|1
|0