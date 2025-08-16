21:49 ()
Штутгарт - Бавария 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 20:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
16 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Суперкубок Германии 2025, Финал
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Штутгарт
Бавария

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Бавария, которое состоится 16 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Германии 2025, Финал, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Бавария
Мюнхен
1 Германия вр Фабиан Бредлов
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
14 Швейцария зщ Лука Хакес
24 Германия зщ Юлиан Хабот
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
16 Турция пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
18 Германия пз Джейми Левелинг
26 Германия пз Дениз Ундав
10 Германия пз Крис Фюрих
11 Германия нп Ник Вольтемаде
1 Германия вр Мануэль Нойер
27 Австрия зщ Конрад Лаймер
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
4 Германия зщ Жонатан Та
44 Хорватия зщ Йосип Станишич
6 Германия пз Йозуа Киммих
8 Германия пз Леон Горецка
17 Франция пз Майкл Олисе
7 Германия пз Серж Гнабри
14 Колумбия пз Луис Диас
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
28.02.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Штутгарт1 : 3Бавария
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Бавария4 : 0Штутгарт
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур Штутгарт3 : 1Бавария
17.12.2023 Германия - Бундеслига 15-й тур Бавария3 : 0Штутгарт
04.03.2023 Германия - Бундеслига 23-й тур Штутгарт1 : 2Бавария
10.09.2022 Германия - Бундеслига 6-й тур Бавария2 : 2Штутгарт
08.05.2022 Германия - Бундеслига 33-й тур Бавария2 : 2Штутгарт
14.12.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Штутгарт0 : 5Бавария
20.03.2021 Германия - Бундеслига 26-й тур Бавария4 : 0Штутгарт
28.11.2020 Германия - Бундеслига 9-й тур Штутгарт1 : 3Бавария
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Штутгарт0 : 1
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Штутгарт6 : 0 ДВ
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Штутгарт2 : 1
24.05.2025 Кубок Германии Финал 2 : 4Штутгарт
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур 2 : 3Штутгарт
12.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Бавария
07.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Бавария4 : 0
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Бавария2 : 1
05.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/4 финала 2 : 0Бавария
29.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала 2 : 4Бавария
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Германии — 2025: «Штутгарт» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

