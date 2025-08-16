Штутгарт - Бавария 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 20:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
16 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Суперкубок Германии 2025, Финал
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Бавария, которое состоится 16 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Германии 2025, Финал, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Бавария
Мюнхен
|1
|вр
|Фабиан Бредлов
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|14
|зщ
|Лука Хакес
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|18
|пз
|Джейми Левелинг
|26
|пз
|Дениз Ундав
|10
|пз
|Крис Фюрих
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|17
|пз
|Майкл Олисе
|7
|пз
|Серж Гнабри
|14
|пз
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Венсан Компани
История личных встреч
|28.02.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 3
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|4 : 0
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|17.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 0
|04.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|10.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|08.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|14.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|0 : 5
|20.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|4 : 0
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 3
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|6 : 0 ДВ
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|24.05.2025
|Кубок Германии
|Финал
|2 : 4
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|2 : 3
|12.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|07.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|05.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|2 : 0
|29.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|2 : 4
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Германии — 2025: «Штутгарт» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.