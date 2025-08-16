Балтика - Локомотив М 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 14:00
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
16 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Локомотив М, которое состоится 16 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|2 : 0
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|12-й тур
|1 : 0
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|21.06.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|3 : 2
|25.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 3
|15.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|4 : 1
|14.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1 6 : 7
|28.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 2
|03.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|0 : 1
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|2 : 0
|09.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|0 : 2
|03.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|0 : 1
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|2 : 0
|09.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 2
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|1 : 3
|02.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Балтика» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|4
|12
|2
|Краснодар
|4
|9
|3
|Крылья Советов
|4
|8
|4
|ЦСКА
|4
|8
|5
|Балтика
|4
|8
|6
|Рубин
|4
|7
|7
|Акрон
|4
|6
|8
|Зенит
|4
|5
|9
|Динамо М
|4
|5
|10
|Динамо Мх
|4
|5
|11
|Спартак М
|4
|4
|12
|Ахмат
|4
|3
| 13
Стыковая зона
|Ростов
|4
|3
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|4
|2
| 15
Зона вылета
|Сочи
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|4
|0