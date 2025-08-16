21:49 ()
Балтика - Локомотив М 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 14:00
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
16 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур
Балтика
Локомотив М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Локомотив М, которое состоится 16 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
РоссияАндрей Викторович Талалаев
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
13.08.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 2-й турЛокомотив М2 : 0Балтика
27.06.2025Россия — МФЛ12-й турБалтика1 : 0Локомотив М
06.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Локомотив М4 : 1Балтика
21.06.2024Россия — МФЛГруппа АБалтика3 : 2Локомотив М
25.05.2024Мир Российская Премьер-лига30-й турБалтика1 : 3Локомотив М
15.03.2024Россия — МФЛГруппа АЛокомотив М4 : 1Балтика
14.03.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Локомотив М1 : 1 6 : 7Балтика
28.11.2023Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Балтика2 : 2Локомотив М
03.09.2023Мир Российская Премьер-лига7-й турЛокомотив М3 : 2Балтика
06.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЛокомотив М0 : 1Балтика
15.08.2025Россия — МФЛ19-й тур0 : 1Балтика
13.08.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 2-й турЛокомотив М2 : 0Балтика
09.08.2025Мир Российская Премьер-лига4-й тур1 : 1Балтика
08.08.2025Россия — МФЛ18-й турБалтика0 : 2
03.08.2025Мир Российская Премьер-лига3-й турБалтика3 : 2
15.08.2025Россия — МФЛ19-й тур0 : 1Локомотив М
13.08.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 2-й турЛокомотив М2 : 0Балтика
09.08.2025Мир Российская Премьер-лига4-й турЛокомотив М4 : 2
08.08.2025Россия — МФЛ18-й турЛокомотив М1 : 3
02.08.2025Мир Российская Премьер-лига3-й тур2 : 3Локомотив М
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Балтика» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М412
2 Краснодар49
3 Крылья Советов48
4 ЦСКА48
5 Балтика48
6 Рубин47
7 Акрон46
8 Зенит45
9 Динамо М45
10 Динамо Мх45
11 Спартак М44
12 Ахмат43
13
Стыковая зона
Ростов43
14
Стыковая зона
Оренбург42
15
Зона вылета
Сочи41
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород40

