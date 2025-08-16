21:49 ()
Ахмат - Крылья Советов 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 19:30
Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
16 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур
Ахмат
Крылья Советов

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Крылья Советов, которое состоится 16 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
РоссияСтанислав Саламович Черчесов
РоссияМагомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
01.08.2025Россия — МФЛ17-й турАхмат2 : 1Крылья Советов
12.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Крылья Советов0 : 1Ахмат
14.03.2025Россия — МФЛ2-й турКрылья Советов3 : 0Ахмат
24.11.2024Мир Российская Премьер-лига16-й турКрылья Советов2 : 1Ахмат
04.10.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяАхмат1 : 2Крылья Советов
23.09.2024Мир Российская Премьер-лига9-й турАхмат1 : 1Крылья Советов
23.08.2024Россия — МФЛПлей-офф за право остатьсяКрылья Советов4 : 1Ахмат
10.05.2024Мир Российская Премьер-лига28-й турКрылья Советов0 : 2Ахмат
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CКрылья Советов0 : 3Ахмат
30.08.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CАхмат3 : 1Крылья Советов
15.08.2025Россия — МФЛ19-й турАхмат0 : 1
13.08.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 2-й тур2 : 1Ахмат
09.08.2025Мир Российская Премьер-лига4-й турАхмат1 : 0
08.08.2025Россия — МФЛ18-й тур1 : 3Ахмат
03.08.2025Мир Российская Премьер-лига3-й тур1 : 0Ахмат
14.08.2025Россия — МФЛ19-й тур1 : 0Крылья Советов
13.08.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 2-й тур1 : 1 5 : 3Крылья Советов
09.08.2025Мир Российская Премьер-лига4-й турКрылья Советов1 : 1
08.08.2025Россия — МФЛ18-й турКрылья Советов1 : 2
02.08.2025Мир Российская Премьер-лига3-й тур1 : 4Крылья Советов
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Ахмат» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М412
2 Краснодар49
3 Крылья Советов48
4 ЦСКА48
5 Балтика48
6 Рубин47
7 Акрон46
8 Зенит45
9 Динамо М45
10 Динамо Мх45
11 Спартак М44
12 Ахмат43
13
Стыковая зона
Ростов43
14
Стыковая зона
Оренбург42
15
Зона вылета
Сочи41
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород40

