Арсенал Т - Енисей 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 18:00
16 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Енисей, которое состоится 16 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Т
Тула
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Дмитрий Иванович Гунько
|Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
|30.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|2 : 0
|05.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 1
|19.11.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 2
|07.08.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
|17.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 0
|29.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|2 : 2
|16.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|2 : 0
|02.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|0 : 0
|28.05.2017
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 0
|25.05.2017
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|2 : 1
|09.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 1
|03.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 2
|25.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 1
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|1 : 1
|07.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|10.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|0 : 2
|04.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|0 : 0
|27.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 2
|20.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|0 : 3
|03.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|4
|12
| 2
Повышение
|Факел
|4
|12
| 3
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|4
|9
| 4
Плей-офф за повышение
|СКА-Хабаровск
|4
|8
|5
|Спартак Кс
|4
|7
|6
|КАМАЗ
|4
|7
|7
|Ротор
|4
|7
|8
|Чайка
|4
|6
|9
|Нефтехимик
|4
|6
|10
|Арсенал Т
|4
|6
|11
|Уфа
|4
|4
|12
|Сокол
|4
|3
|13
|Черноморец
|4
|2
|14
|Родина
|4
|2
|15
|Волга Ул
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Шинник
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Енисей
|4
|1