21:50 ()
Онлайн трансляции
Пятница 15 августа
Суббота 16 августа
Свернуть список

Арсенал Т - Енисей 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 18:00
16 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 5-й тур
Арсенал Т
Енисей

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Енисей, которое состоится 16 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
РоссияДмитрий Иванович Гунько
РоссияАндрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
30.11.2024Россия — Мелбет Первая лига21-й турЕнисей2 : 0Арсенал Т
05.08.2024Россия — Мелбет Первая лига4-й турАрсенал Т2 : 1Енисей
19.11.2023Россия — Мелбет Первая лига19-й турЕнисей0 : 2Арсенал Т
07.08.2023Россия — Мелбет Первая лига4-й турАрсенал Т2 : 0Енисей
17.03.2023Россия - Мелбет Первая лига23-й турЕнисей1 : 0Арсенал Т
29.08.2022Россия - Мелбет Первая лига7-й турАрсенал Т2 : 2Енисей
16.03.2019Россия - Премьер-Лига20-й турАрсенал Т2 : 0Енисей
02.09.2018Россия - Премьер-Лига6-й турЕнисей0 : 0Арсенал Т
28.05.2017Россия - Переходные матчиПереходные матчи. 2-й матчАрсенал Т1 : 0Енисей
25.05.2017Россия - Переходные матчиПереходные матчи. 1-й матчЕнисей2 : 1Арсенал Т
09.08.2025Россия — Лига PARI4-й тур1 : 1Арсенал Т
03.08.2025Россия — Лига PARI3-й тур1 : 2Арсенал Т
25.07.2025Россия — Лига PARI2-й турАрсенал Т1 : 1
19.07.2025Россия — Лига PARI1-й турАрсенал Т1 : 1
07.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 2Арсенал Т
10.08.2025Россия — Лига PARI4-й турЕнисей0 : 2
04.08.2025Россия — Лига PARI3-й тур0 : 0Енисей
27.07.2025Россия — Лига PARI2-й турЕнисей1 : 2
20.07.2025Россия — Лига PARI1-й турЕнисей0 : 3
03.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 0Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал412
2
Повышение
Факел412
3
Плей-офф за повышение
Челябинск49
4
Плей-офф за повышение
СКА-Хабаровск48
5 Спартак Кс47
6 КАМАЗ47
7 Ротор47
8 Чайка46
9 Нефтехимик46
10 Арсенал Т46
11 Уфа44
12 Сокол43
13 Черноморец42
14 Родина42
15 Волга Ул41
16
Зона вылета
Торпедо М41
17
Зона вылета
Шинник41
18
Зона вылета
Енисей41

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close