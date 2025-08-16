21:50 ()
Онлайн трансляции
Пятница 15 августа
Суббота 16 августа
Свернуть список

Брайтон энд Хоув Альбион - Фулхэм 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 16:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
16 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Фулхэм, которое состоится 16 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Фулхэм
Лондон
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
29 Бельгия зщ Максим Де Кёйпер
22 Япония зщ Каору Митома
27 Нидерланды пз Матс Виффер
17 Камерун пз Карлос Балеба
26 Швеция пз Ясин Аяри
33 Дания пз Мэттью О'Райли
11 Гамбия нп Янкуба Минте
10 Франция нп Жоржиньо Рюттер
1 Германия вр Бернд Лено
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
16 Норвегия пз Сандер Берге
20 Сербия пз Саша Лукич
24 Англия пз Джошуа Кинг
8 Уэльс нп Гарри Уилсон
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
7 Мексика нп Рауль Хименес
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Португалия Марку Силва
История личных встреч
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Фулхэм
05.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Фулхэм3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Фулхэм3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Фулхэм
18.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Фулхэм
30.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Фулхэм2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
27.01.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Фулхэм
16.12.2020 Англия - Премьер-лига 13-й тур Фулхэм0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
29.01.2019 Англия - Премьер-лига 24-й тур Фулхэм4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
01.09.2018 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Фулхэм
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 1 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
19.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2
10.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур 0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
04.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Фулхэм1 : 0
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Фулхэм4 : 2
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Фулхэм0 : 2
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур 2 : 3Фулхэм
10.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Фулхэм1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бёрнли00
2
Лига чемпионов
Челси00
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити00
4
Лига чемпионов
Лидс Юнайтед00
5
Лига Европы
Сандерленд00
6 Тоттенхэм Хотспур00
7 Вулверхэмптон00
8 Ливерпуль00
9 Вест Хэм Юнайтед00
10 Эвертон00
11 Борнмут00
12 Арсенал00
13 Кристал Пэлас00
14 Фулхэм00
15 Брентфорд00
16 Ноттингем Форест00
17 Брайтон энд Хоув Альбион00
18 Астон Вилла00
19 Манчестер Юнайтед00
20 Ньюкасл Юнайтед00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close