Брайтон энд Хоув Альбион - Фулхэм 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 16:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
16 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Фулхэм, которое состоится 16 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|29
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|22
|зщ
|Каору Митома
|27
|пз
|Матс Виффер
|17
|пз
|Карлос Балеба
|26
|пз
|Ясин Аяри
|33
|пз
|Мэттью О'Райли
|11
|нп
|Янкуба Минте
|10
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|16
|пз
|Сандер Берге
|20
|пз
|Саша Лукич
|24
|пз
|Джошуа Кинг
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Марку Силва
История личных встреч
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|05.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|30.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|27.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 0
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 0
|29.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 2
|01.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 4
|19.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 2
|10.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|04.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 2
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
|10.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бёрнли
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Лидс Юнайтед
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|0
|0
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
|7
|Вулверхэмптон
|0
|0
|8
|Ливерпуль
|0
|0
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|10
|Эвертон
|0
|0
|11
|Борнмут
|0
|0
|12
|Арсенал
|0
|0
|13
|Кристал Пэлас
|0
|0
|14
|Фулхэм
|0
|0
|15
|Брентфорд
|0
|0
|16
|Ноттингем Форест
|0
|0
|17
|Брайтон энд Хоув Альбион
|0
|0
|18
|Астон Вилла
|0
|0
|19
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|20
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0