Пятница 15 августа
Суббота 16 августа
Сандерленд - Вест Хэм Юнайтед 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 16:00
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
16 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Сандерленд
Вест Хэм Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 16 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
22 Нидерланды вр Робин Руфс
32 Северная Ирландия зщ Трай Хам
5 Северная Ирландия зщ Дэниел Баллард
6 Нидерланды зщ Йенсон Селт
23 Мозамбик зщ Рейнилду Мандава
19 Сенегал пз Хабиб Диарра
34 Швейцария пз Гранит Джака
27 ДР Конго пз Ноа Садики
7 Марокко нп Шемсдин Тальби
12 Испания нп Элиэзер Майенда
11 Кот-д'Ивуар нп Симон Адингра
23 Франция вр Альфонс Ареола
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
5 Марокко зщ Найеф Агер
3 Англия зщ Макс Килман
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
8 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
32 Англия пз Фредди Поттс
10 Бразилия пз Лукас Пакета
12 Сенегал пз Эль-Хаджи Малик Диуф
11 Германия нп Никлас Фюллькруг
20 Англия нп Джаррод Боуэн
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
15.04.2017 Англия - Премьер-лига 33-й тур Сандерленд2 : 2Вест Хэм Юнайтед
22.10.2016 Англия - Премьер-лига 9-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Сандерленд
27.02.2016 Англия - Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Сандерленд
03.10.2015 Англия - Премьер-лига 8-й тур Сандерленд2 : 2Вест Хэм Юнайтед
21.03.2015 Англия - Премьер-лига 30-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Сандерленд
13.12.2014 Англия - Премьер-лига 16-й тур Сандерленд1 : 1Вест Хэм Юнайтед
31.03.2014 Англия - Премьер-лига 32-й тур Сандерленд1 : 2Вест Хэм Юнайтед
14.12.2013 Англия - Премьер-лига 16-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 0Сандерленд
12.01.2013 Англия - Премьер-лига 22-й тур Сандерленд3 : 0Вест Хэм Юнайтед
22.09.2012 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Сандерленд
24.05.2025 Англия — Чемпионшип Плей-офф. Финал 1 : 2Сандерленд
13.05.2025 Англия — Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч Сандерленд1 : 1 ДВ
09.05.2025 Англия — Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч 1 : 2Сандерленд
03.05.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Сандерленд0 : 1
26.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 2 : 0Сандерленд
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Вест Хэм Юнайтед1 : 1
03.08.2025 Летняя серия Премьер-лиги 3-й тур 0 : 2Вест Хэм Юнайтед
31.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 2-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1
27.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 1-й тур 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 1 : 3Вест Хэм Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бёрнли00
2
Лига чемпионов
Челси00
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити00
4
Лига чемпионов
Лидс Юнайтед00
5
Лига Европы
Сандерленд00
6 Тоттенхэм Хотспур00
7 Вулверхэмптон00
8 Ливерпуль00
9 Вест Хэм Юнайтед00
10 Эвертон00
11 Борнмут00
12 Арсенал00
13 Кристал Пэлас00
14 Фулхэм00
15 Брентфорд00
16 Ноттингем Форест00
17 Брайтон энд Хоув Альбион00
18 Астон Вилла00
19 Манчестер Юнайтед00
20 Ньюкасл Юнайтед00

