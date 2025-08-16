Сандерленд - Вест Хэм Юнайтед 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 16:00
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
16 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 16 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия).
Составы команд
Сандерленд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|22
|вр
|Робин Руфс
|32
|зщ
|Трай Хам
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|6
|зщ
|Йенсон Селт
|23
|зщ
|Рейнилду Мандава
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|34
|пз
|Гранит Джака
|27
|пз
|Ноа Садики
|7
|нп
|Шемсдин Тальби
|12
|нп
|Элиэзер Майенда
|11
|нп
|Симон Адингра
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|5
|зщ
|Найеф Агер
|3
|зщ
|Макс Килман
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|8
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|32
|пз
|Фредди Поттс
|10
|пз
|Лукас Пакета
|12
|пз
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|11
|нп
|Никлас Фюллькруг
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Грэм Поттер
История личных встреч
|15.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|22.10.2016
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|27.02.2016
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|03.10.2015
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|21.03.2015
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|13.12.2014
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|31.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|14.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|12.01.2013
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|22.09.2012
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|24.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Плей-офф. Финал
|1 : 2
|13.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|09.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|03.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 1
|26.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|03.08.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|3-й тур
|0 : 2
|31.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|2-й тур
|2 : 1
|27.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|1-й тур
|2 : 1
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бёрнли
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Лидс Юнайтед
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|0
|0
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
|7
|Вулверхэмптон
|0
|0
|8
|Ливерпуль
|0
|0
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|10
|Эвертон
|0
|0
|11
|Борнмут
|0
|0
|12
|Арсенал
|0
|0
|13
|Кристал Пэлас
|0
|0
|14
|Фулхэм
|0
|0
|15
|Брентфорд
|0
|0
|16
|Ноттингем Форест
|0
|0
|17
|Брайтон энд Хоув Альбион
|0
|0
|18
|Астон Вилла
|0
|0
|19
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|20
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0