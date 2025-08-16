Тоттенхэм Хотспур - Бёрнли 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 16:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
16 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Бёрнли, которое состоится 16 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|24
|зщ
|Джед Спенс
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|22
|пз
|Бреннан Джонсон
|9
|нп
|Ришарлисон
|13
|вр
|Макс Вайс
|22
|зщ
|Оливер Сонне
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|18
|зщ
|Яльмар Экдаль
|5
|зщ
|Максим Эстеве
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|28
|пз
|Ханнибал Межбри
|24
|пз
|Джош Каллен
|29
|пз
|Джош Лорент
|11
|нп
|Джейдон Энтони
|9
|нп
|Лайл Фостер
Главные тренеры
|Томас Франк
|Скотт Паркер
История личных встреч
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 1
|05.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 3-й матч
|1 : 0
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 5
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|23.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|27.10.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 1
|28.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 0
|26.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|07.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|07.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 0
|13.08.2025
|Суперкубок УЕФА 2025
|Финал
|2 : 2 4 : 3
|07.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|03.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 1
|26.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 5
|21.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 1
|18.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бёрнли
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Лидс Юнайтед
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|0
|0
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
|7
|Вулверхэмптон
|0
|0
|8
|Ливерпуль
|0
|0
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|10
|Эвертон
|0
|0
|11
|Борнмут
|0
|0
|12
|Арсенал
|0
|0
|13
|Кристал Пэлас
|0
|0
|14
|Фулхэм
|0
|0
|15
|Брентфорд
|0
|0
|16
|Ноттингем Форест
|0
|0
|17
|Брайтон энд Хоув Альбион
|0
|0
|18
|Астон Вилла
|0
|0
|19
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|20
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0