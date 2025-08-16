21:50 ()
Онлайн трансляции
Пятница 15 августа
Суббота 16 августа
Свернуть список

Тоттенхэм Хотспур - Бёрнли 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 16:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
16 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Бёрнли, которое состоится 16 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
24 Англия зщ Джед Спенс
15 Швеция пз Лукас Бергвалль
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
20 Гана пз Мохаммед Кудус
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
22 Уэльс пз Бреннан Джонсон
9 Бразилия нп Ришарлисон
13 Германия вр Макс Вайс
22 Перу зщ Оливер Сонне
2 Англия зщ Кайл Уокер
18 Швеция зщ Яльмар Экдаль
5 Франция зщ Максим Эстеве
3 Нидерланды зщ Квилиндсхи Хартман
28 Тунис пз Ханнибал Межбри
24 Ирландия пз Джош Каллен
29 Англия пз Джош Лорент
11 Англия нп Джейдон Энтони
9 ЮАР нп Лайл Фостер
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Англия Скотт Паркер
История личных встреч
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Бёрнли
05.01.2024 Кубок Англии 1/32 финала. 3-й матч Тоттенхэм Хотспур1 : 0Бёрнли
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Бёрнли2 : 5Тоттенхэм Хотспур
15.05.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Бёрнли
23.02.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Бёрнли1 : 0Тоттенхэм Хотспур
27.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Бёрнли0 : 1Тоттенхэм Хотспур
28.02.2021 Англия - Премьер-лига 26-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 0Бёрнли
26.10.2020 Англия - Премьер-лига 6-й тур Бёрнли0 : 1Тоттенхэм Хотспур
07.03.2020 Англия - Премьер-лига 29-й тур Бёрнли1 : 1Тоттенхэм Хотспур
07.12.2019 Англия - Премьер-лига 16-й тур Тоттенхэм Хотспур5 : 0Бёрнли
13.08.2025 Суперкубок УЕФА 2025 Финал 2 : 2 4 : 3Тоттенхэм Хотспур
07.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 0Тоттенхэм Хотспур
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Тоттенхэм Хотспур
31.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Тоттенхэм Хотспур
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 0Тоттенхэм Хотспур
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Бёрнли0 : 1
03.05.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Бёрнли3 : 1
26.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 0 : 5Бёрнли
21.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Бёрнли2 : 1
18.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 1 : 2Бёрнли
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бёрнли00
2
Лига чемпионов
Челси00
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити00
4
Лига чемпионов
Лидс Юнайтед00
5
Лига Европы
Сандерленд00
6 Тоттенхэм Хотспур00
7 Вулверхэмптон00
8 Ливерпуль00
9 Вест Хэм Юнайтед00
10 Эвертон00
11 Борнмут00
12 Арсенал00
13 Кристал Пэлас00
14 Фулхэм00
15 Брентфорд00
16 Ноттингем Форест00
17 Брайтон энд Хоув Альбион00
18 Астон Вилла00
19 Манчестер Юнайтед00
20 Ньюкасл Юнайтед00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close